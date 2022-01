“Fatto da mamma e da papà”, con Flora Canto su Rai2

I vip si mettono ai fornelli per preparare i piatti preferiti dai figli. E intanto svelano particolari divertenti e sconosciuti della loro vita Flora Canto Credit: © Rai Simona De Gregorio







I vip si mettono ai fornelli per preparare i piatti preferiti dai figli. E intanto svelano particolari divertenti e sconosciuti della loro vita. Ad accoglierli c’è Flora Canto, attrice e conduttrice e compagna di Enrico Brignano, dal quale ha avuto Martina (4 anni) e Nicolò (6 mesi). Accade su Rai2 ogni sabato in "Fatto da mamma e da papà", dove alle presenze femminili della prima stagione si aggiungono ospiti maschili, da Massimo Ciavarro a Emis Killa. «Oggi sono tanti gli uomini che cucinano. E spesso sono anche molto bravi» dice la Canto.

E nella sua di famiglia chi cucina?

«Enrico è il re delle grigliate ed è bravissimo a fare la pizza, sottile e croccante. Per il resto, cucino io».

I suoi cavalli di battaglia?

«Tutti i sughi e i primi piatti, come lasagne e tortellini. Poi le fettuccine con il ragù, che sono la passione di Martina».

Come ha imparato a cucinare?

«Mia mamma e mia nonna mi hanno insegnato piatti tipici, come la pasta ripiena o i cannelloni. Per il resto ho imparato da sola, a suon di errori».

Come prende Enrico per la gola?

«Lui non ha pretese. Quando gli domando “Cosa preparo per cena?”, risponde sempre “Fai tu, io mangio tutto”».

Lei è attenta all’alimentazione?

«Limito i grassi, i fritti, i dolci per problemi di salute. Ma, se ho fame, sono capace di mangiare un piatto di spaghetti alla carbonara all’una di notte!».

Nonostante gli impegni di lavoro riuscite a riunire la famiglia a tavola?

«La cena è il momento in cui ci raccontiamo la nostra giornata, ci rilassiamo, ridiamo e scherziamo. E Martina ci confida i suoi “piccoli drammi”!»