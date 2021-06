“Fatto in casa per voi”, i piatti estivi di Benedetta Rossi

Ha riaperto le porte della sua cascina nelle Marche e ogni sabato ci ospita su Food Network Benedetta Rossi Simona De Gregorio







Dopo i successi delle scorse edizioni, Benedetta Rossi ha riaperto le porte della sua cascina nelle Marche e ogni sabato ci ospita su Food Network per condividere le appetitose ricette del suo programma "Fatto in casa per voi".

Benedetta, andiamo incontro alla bella stagione, qualche suggerimento per un primo piatto veloce.

«Ottima l’insalata di riso, che risente meno dell’umidità rispetto alla pasta e resta al dente anche il giorno dopo».

Consigli per i secondi?

«Le foglie di bietola sbollentate da farcire con salmone o patate e tonno sono squisite».

Come arricchire di sapore il minestrone freddo?

«Io aggiungo funghi champignon a pezzetti, basilico fresco e magari delle fette di pane arrostite da adagiare nella scodella prima di versare il minestrone».

I trucchi per una gustosa frittata?

«Per renderla più soffice, spesso aggiungo un po’ di latte. Ma se voglio renderla anche più saporita ci metto qualche cucchiaio di ricotta».

Come preparare facilmente il gelato in casa senza gelatiera?

«In una ciotola capiente versate 500 ml di panna fresca non zuccherata e montatela a neve ferma con uno sbattitore elettrico. Unite 300 g di latte condensato e continuate a frullare per amalgamare completamente il tutto. Si ottiene così un chilo di gelato fiordilatte, a cui aggiungere cioccolato o frutta a piacere».

Qualche trucco per conservare i cibi in estate?

«Mettete le verdure in frigo nei sacchetti di carta per ridurre l’umidità. Per conservare le cipolle, infilatele in vecchi collant di nylon in un luogo buio e fresco. Le patate temono la luce e il calore e vanno tenute in scatole di cartone al fresco. I pomodori non vanno messi in frigorifero, altrimenti perdono il loro sapore. E conservate le erbe aromatiche in un vaso pieno di acqua».