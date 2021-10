Federico Quaranta riparte con “Il provinciale”

Da sabato 16 ottobre su Rai2 ci porta alla scoperta di luoghi sorprendenti, raccontando le storie delle persone che incontra Federico Quaranta Simona De Gregorio







Lui e la valigia sono un tutt’uno. Perché il tempo che Federico Quaranta passa a casa è veramente poco. Già conduttore di "Linea verde radici" e "Linea verde tour" su Raiuno, da sabato 16 ottobre torna su Rai2 con la seconda stagione di "Il provinciale". E ci porta alla scoperta di luoghi sorprendenti, raccontando le storie delle persone che incontra.

Federico, dove andrà stavolta?

«Nella prima puntata andremo a Ischia, detta l’isola del “dialogo” perché da millenni si incontrano terra e mare, si sono incrociate la cultura egizia, greca e romana, convivono l’acqua e le sorgenti vulcaniche. E incontrerò la gente del luogo: pastori, pescatori, vignaioli…».

Quali sono i vantaggi e gli svantaggi della provincia?

«Per me ha solo vantaggi. Le metropoli sono alveari dove è difficile instaurare le relazioni umane profonde tipiche della provincia. Se non fosse che il lavoro mi costringe a vivere a Roma, me ne andrei».

Dove?

«Nella Valle d’Itria, in Puglia, dove ho una masseria. Ma anche in Toscana, nei dintorni di Lucca, una cittadina fantastica. Oppure in Umbria, che è tutta una regione… di provincia».

Cosa porta nel suo zaino di viaggiatore?

«Ho sempre con me la foto di mia figlia Petra, ha quasi tre anni e mi manca tantissimo quando sono via».

E ora non ci sarà neanche il cane Kumash a farle compagnia…

«Purtroppo è mancato la scorsa estate. Ha lasciato un grande vuoto e lo ricorderemo nella prima puntata. Anche se un cane non può sostituire l’altro, chissà che non incontri un nuovo compagno di avventura!».