Federico Quaranta su Rai1 con “Linea verde tipico”

Non c’è tregua per Federico Quaranta. Ci ha appena portato alla scoperta delle più belle coste con "Vista mare" e già si appresta ad affrontare la nuova stagione con ben tre "Linee". Il primo appuntamento è per sabato 14 settembre alle 12 su Rai1 con "Linea verde tipico - Viaggio in Italia" dove ci accompagna in un tour tra arte, paesaggi architettonici e naturali ed eccellenze enogastronomiche.

Qual è il segreto del successo di "Linea verde tipico"?

«Spieghiamo il significato di filiera, il racconto del territorio e la storia dei prodotti di qualità, dalla pasta ai formaggi e al vino».

Lei è un buongustaio?

«Sono abituato a mangiare bene. Conosco bene molti chef e da anni a "Decanter" su Rai Radio 2 parlo di cibo e vino. Ma davanti a una parmigiana di melanzane, cedo».

Sa anche cucinare?

«Sono un creativo. Invento le ricette, da me non si mangia mai lo stesso piatto: sarei potuto diventare un cuoco d’avanguardia (ride)».

Per questo Antonella Clerici l’ha voluta a "È sempre mezzogiorno"?

«Antonella mi vuole bene: le sarò grato all’infinito per avermi permesso di farmi conoscere dal pubblico. Quest’anno a "È sempre mezzogiorno" farò due interventi a settimana».

Dal 5 ottobre la vedremo di nuovo anche a "Linea verde Start".

«Lì il focus è sulla forza della nostre produzioni artigianali».

Infine dal 2 novembre tornerà in sella con "Linea verde bike".

«Ho un rapporto intenso con la bici, a parte che me l’hanno appena rubata dal cortile di casa (ride). La amo ancora di più da quando c’è la pedalata assistita, che consente il giusto andamento per ammirare il paesaggio. Ci sono itinerari stupendi da percorrere, come la ciclabile nella Liguria di Ponente lungo una vecchia ferrovia in disuso».

Segue i programmi delle altre "Linee"?

«Mi piace lo stile di Peppone. Ma seguo anche Fabio Gallo, Donatella Bianchi... Sono tutti bravissimi nel portare avanti i loro temi in modo molto approfondito».

E arrivano anche...

Linea verde life

Il cambiamento e l’innovazione, all’insegna della sostenibilità e del rispetto del territorio, sono al centro di "Linea verde life" che ritorna su Rai1 dal 14 settembre alle 12.30. In ogni puntata Elisa Isoardi e Monica Caradonna ospiteranno esperti, studiosi e giovani universitari che illustreranno tutte le soluzioni per un modo di vivere più attento all’ambiente. Con un’attenzione al patrimonio storico e culturale, al grande artigianato italiano, al benessere e alle eccellenze enogastronomiche.

Linea verde

Riprende lo storico programma "Linea verde". Dal 15 settembre alle 12.20 Peppone Calabrese e Livio Beshir ci condurranno in tutta Italia alla scoperta in particolare delle province italiane, con il loro forte senso della comunità, le tradizioni, i dialetti, le feste e le storie che custodiscono e tramandano. Ad accompagnarli, anche nella nuova stagione, ci sarà l’ex schermitrice Margherita Granbassi. A lei spetta il compito di portarci nei sentieri più impervi, le scalate più faticose per far scoprire ai telespettatori bellezze naturalistiche e paesaggistiche da togliere il fiato.