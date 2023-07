“Filorosso”, con Manuela Moreno su Rai3

È tornato il programma che si propone di raccontare l’estate degli italiani tra attualità e cronaca Tiziana Lupi







Anche quest’anno l’informazione di Rai3 non va in vacanza. Martedì 4 luglio è tornato "Filorosso", il programma che si propone di raccontare l’estate degli italiani tra attualità e cronaca, senza rinunciare a strizzare l’occhio all’intrattenimento. A guidare il “filo rosso” stavolta è Manuela Moreno, già conduttrice di Tg2 Post, che nei mesi passati abbiamo anche visto come inviata speciale per le surreali inchieste di "Viva Rai2!".

Manuela, cosa dobbiamo aspettarci per questa estate?

«Speriamo sia finalmente quella della vera ripartenza dopo il Covid. I dati al riguardo sembrano buoni e lo racconteremo. Per l’estero, ci occuperemo soprattutto di ciò che sta succedendo in Russia e in Ucraina».

Per lei sarà un’estate di lavoro: nemmeno un giorno di vacanza?

«Una settimana, approfittando del fatto che il 15 agosto non andremo in onda. Volerò dal mio compagno a Bali. Ma lavorare mi piace, non mi sono fermata nemmeno a Natale».

Cosa ci dice, invece, di "Viva Rai2!"?

«È stata un’esperienza fantastica. Quando Fiorello mi ha chiamato, non l’ho nemmeno lasciato parlare e gli ho detto subito “sì”. Mi sono divertita come una pazza perché, impegnandomi a essere ancora più seria del solito, ho avuto la possibilità di mostrare la mia parte burlona, dimostrando che in questo lavoro non è bene prendersi sempre troppo sul serio. Anzi, prendersi in giro è la parte più divertente del nostro mestiere».

L’Amministratore delegato della Rai, Roberto Sergio, ha parlato di un “arrivederci” per Fiorello. Lei, nel caso, ci sarà ancora?

«Ovvio! Voglio esserci e già gliel’ho detto. Ormai Fiorello ed io siamo legati, e lo vedrete nella prima puntata di "Filorosso"».

Vuol dire che ci sarà Fiorello?

«Diciamo che ci farà una sorpresa. Tra i tanti fili rossi, ce n’è anche uno che lega lui a questa mia nuova avventura».