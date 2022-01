Flavio Montrucchio conduce la nuova stagione di “Primo appuntamento”

Da martedì 4 gennaio in prima serata su Real Time la sesta edizione del dating show Redazione Sorrisi







Da martedì 4 gennaio in prima serata su Real Time è tempo di tornare a scommettere sull’amore con la sesta edizione del dating show condotto da Flavio Montrucchio.

La dinamica del programma resta la stessa: in ogni puntata alcuni single in cerca dell'anima gemella si mettono in gioco in appuntamenti al buio con sconosciuti, con i quali condividere sicuramente una cena e, dovesse scattare la scintilla, anche qualcosa in più.

Nell'ambientazione raffinata del ristorante Geco di Roma, coccolati dall'atmosfera romantica e dall'esperienza del maître Alessandro Pipero, del barman Fulvio e della brigata di sala, i protagonisti hanno a disposizione il tempo di un appuntamento al ristorante per capire se chi hanno di fronte potrebbe essere la persona giusta. Che sia per un’avventura o per un rapporto più stabile, questo sarà il futuro a deciderlo: a loro l’ultima parola quando, dopo la cena, dovranno decidere se rivedersi o no.

Tra tanti cuori solitari, Flavio si destreggia con garbo e ironia, dispensando consigli, smorzando la tensione e rincuorando dove necessario, pronto a spargere un po’ di pepe o, viceversa, calmare i bollenti spiriti, in caso di cene che non riescono a decollare o pretendenti un po’ troppo focosi.

"Primo appuntamento" è realizzato da Stand by me per Discovery Italia. Le puntate sono disponibili in anteprima streaming e successivamente on demand su Discovery+.