“Forte e Chiara”, lo show della Francini su Rai1

Da mercoledì 10 aprile in prima serata con tre puntate in diretta Barbara Mosconi







“Forte e Chiara”. Prima è stato il titolo di una rubrica sul quotidiano “La Stampa”, poi un libro, a seguire un monologo teatrale e ora diventa uno spettacolo televisivo. Sarà, come si usa dire, un “one woman show” su Rai1 dove Chiara Francini, autrice (e attrice) dei sopracitati rubrica, libro e monologo, sarà conduttrice e avrà varie altre mansioni condite con l’inconfondibile inflessione toscana. Il tutto in tre prime serate, da mercoledì 10 aprile.

Come nasce il binomio “Forte e Chiara” che da qualche anno l’accompagna ovunque?

«Sono due aggettivi che mi caratterizzano, ma è anche un’aspirazione. Non sempre sono “forte”, ma punto a esserlo. E se sono “Chiara” di nome e di fatto è perché aspiro sempre alla verità, anche quando può sembrare amara e scomoda».

Quanto le servirà essere “forte” per condurre uno show tutto suo?

«Lo saprò il 25 aprile, dopo l’ultima puntata: sarà il giorno della “liberazione” in tutti i sensi».

A oggi cosa sa?

«Che sono molto fortunata a fare un lavoro che amo. Io sono una ragazza di provincia che approda su Rai1 raccontando la sua normale ordinarietà».

Il suo nome, Chiara, da dove arriva?

«È stato zio Nilo, una persona molto importante nella mia vita, che mi ha insegnato la bellezza e ora non c’è più. Lui voleva che mi chiamassi Clara o Chiara. E mia madre, sua sorella, che gli voleva molto bene, mi chiamò Chiara. Come si dice: “Nomina sunt consequentia rerum” (i nomi sono una conseguenza delle cose, ndr)».

Altre qualità che possiede?

«Sono tenace, volitiva e una grande lavoratrice. Sono creativa e concreta: insomma, un mostro!».

E la dote che più spesso le riconoscono gli altri?

«Forse l’autenticità».

Se dovesse presentarsi: «Salve, sono Chiara Francini…».

«...una provinciale».

Cresciuta a Campi Bisenzio, una manciata di chilometri da Firenze.

«Puoi allontanarti da Campi Bisenzio, ma Campi Bisenzio non può allontanarsi da te. Quella che sono lo devo al paese e alla provincia. Per quanta strada si possa aver fatto, per quanti successi si siano ottenuti, noi si rimane sempre ciò che si è mangiato da piccini».

E lei cosa ha mangiato?

«Pan con l’olio, schiacciata unta e brioscia inzuppata nella schiuma del cappuccino. Sophia Loren diceva che quello che era lo doveva agli spaghetti, io lo devo alla schiacciata».

Al liceo guardava in tv le ragazze di “Non è la Rai”?

«Mentre facevo le versioni di greco. Il loro era un altro modo di essere giovani che pensavo irraggiungibile. Mi era stato insegnato a stare piegata sui libri, altre amiche stavano piegate sui banchi del mercato, ma in tutte noi c’era quel brillio di giovinezza, la voglia di agguantare il successo».

Il successo è arrivato con fiction, programmi tv, cinema, teatro. Ora con “Forte e Chiara” diventa protagonista assoluta. Ansia?

«Non sono mai stata un’ansiosa, godo in maniera profonda di quello che faccio. Porterò il mio bagaglio, i libri, il teatro, questo grande rapporto di amore con il pubblico che ho costruito nel tempo. Il motivo per cui faccio questo mestiere è per essere amata».

Dunque cosa vedremo?

«Parlerò di me, una storia di paese tipicamente italiana e profondamente condivisa, lo vedo quando sono a teatro. Verranno degli ospiti, ci saranno mia madre, il mio gatto Rollone, le amiche d’infanzia, quelli che mi rendono felice e compongono il mio mondo».

L’inseparabile gatto Rollone.

«Io lavoro per Rollone, sono una sua dipendente, abito in casa sua. Penso che le donne siano le creature più vicine ai gatti, che non impongono il loro volere con la violenza o con dei ruggiti, ma ti guardano dall’alto in basso anche se sono per terra».

E mamma Sara?

«Lei voleva che avessi il posto fisso, che facessi la giornalista o un altro mestiere con una “mesata” più alta di quella che guadagnava lei. Ora è contenta, ma è sempre schietta. Quando vado a trovarla mi dice: “In televisione mi sembri tanto bella, ma qui per carità, truccati un pochino!”».

Sulla maternità ci ha fatto un bel monologo l’anno scorso al Festival di Sanremo.

«Il monologo, in realtà, era sulla donna: su quest’altalena che significa essere donna, sul tremendo e proficuo senso di colpa che ci caratterizza, e quindi non potevo non parlare della maternità. Anche ora racconterò quello che significa per me essere una donna».

Ha preparato anche altre riflessioni?

«Su tre puntate con sette ore di spettacolo ci sarà tempo per parlare di infanzia adolescenza, soldi, potere».

Tutto in diretta.

«È molto meglio essere veri che perfetti. Io cerco la verità, non la perfezione, sfrutterò al meglio le mie doti: du’ note le canto, du’ sforbiciate le fo, in linea con la mia elasticità...».

Non si tira indietro.

«Bisogna sempre mirare alle stelle, male che vada finisci in cielo. Se punti al cielo, se ti va male rimani impigliato negli alberi».

Intanto scrive libri, scrive monologhi...

«Non sono una compulsiva, non scrivo tante ore, se mi annoio io penso che si annoierà anche chi mi legge. Se anche le mie semplici riflessioni aprono un dibattito, non è perché quando scrivo ammicco, non penso mai: “Questo potrebbe piacere al pubblico”. Scrivo per raccontare la verità. Infatti sono sempre spietata con me stessa».