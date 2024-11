Francesca Fagnani e “Belve”: «Il segreto è lo sgabello, è scomodo e stai all’erta»

La giornalista è tornata con il suo programma di interviste e spiega: «Solamente chi gioca in attacco può essere mio ospite» Paolo Fiorelli







Per fortuna che sono l’intervistatore e non l’intervistato. Perché dall’altra parte c’è Francesca Fagnani, che nel suo “Belve” mette gli ospiti sulla graticola! Anzi approfitto subito per chiederle...

A chi toccherà, nella nuova stagione del programma?

«Siamo partiti con Mara Venier. Un’intervista divertente ma anche velata di malinconia: ha attraversato un periodo difficile, con momenti di depressione, e ce ne ha parlato. Insomma, una Mara inedita. Poi abbiamo avuto anche Flavia Vento e Riccardo Scamarcio».

E nelle puntate seguenti?

«Ho invitato Valeria Bruni Tedeschi, Gianmarco Tamberi, Elisabetta Canalis, Valeria Golino, Claudio Lotito. E anche Andrea Giambruno: aspetto le conferme».

A proposito, come sceglie i suoi ospiti?

«Per me è il momento più difficile. Perché non tutti vanno bene per la trasmissione. Devono corrispondere al titolo: “Belve”. Cerco personaggi fuori dal comune, dal carattere forte o comunque divisivi. Ma sia chiaro che per me “Belve” è un complimento. Si riferisce a chi nella vita gioca all’attacco ed è sempre l’artefice della sua fortuna. O sfortuna».

L’intervista che ricorda con più orgoglio?

«È quella che mi deprime perché subito dopo penso: “Ecco, non ne farò mai più una così bella”. Però non mi chieda una classifica, non ci riuscirei. Ogni personaggio mi piace per un motivo diverso».

Un incidente buffo?

«Claudia Pandolfi, che entrando in studio inciampa nelle attrezzature, cade e perde una scarpa. In effetti lo studio è un po’ scomodo. E pure lo sgabello. Molti si lamentano, vorrebbero la poltrona. Ma la poltrona addormenta, mentre sullo sgabello devi stare sempre all’erta. E poi insomma, se ci sto seduta io per due ore, possono starci anche loro per 30 minuti!».

Non è che il suo sgabello è truccato? Più comodo?

«No, sono assolutamente uguali».

Lei è cattivissima, o “la dipingono” così?

«Ma sa che non me lo dicono più che sono cattiva? Magari lo dicessero. I miei ospiti arrivano spaventati e se ne vanno felici. Perché affrontare un’intervista fa anche un po’ paura, specie se va a scavare nel profondo».

Ha cominciato occupandosi di mafia e malavita, e poi c’è stato il salto con “Belve” dove incontra personaggi famosi. Come mai?

«Sono le due facce della mia carriera. Io le inchieste continuo a farle. Proprio in questi giorni stiamo scrivendo il soggetto di un film e di una serie tratti da “Mala. Roma criminale”, il mio ultimo libro-inchiesta. Ma l’intervista è un’altra cosa, ha toni e approcci diversi».

La cosa peggiore da fare in un’intervista?

«Non ascoltare le risposte».

La cosa migliore?

«La “seconda domanda”. Quella che scatta quando la prima non convince. Io, poi, se non mi convincono lo faccio capire bene. Fa parte del gioco».

Il miglior intervistatore di tutti i tempi? Fagnani esclusa.

«Enzo Biagi. Giovanni Minoli. Daria Bignardi. Mi piace chi ha uno stile tutto suo».

Ritiene di avere un maestro? E chi?

«Ricordo la generosità di Michele Santoro, che ad “Annozero” mi spiegava come confezionare un servizio. O Giovanni Minoli, che mi ha insegnato che andare in onda è l’ultima cosa: prima devi saper fare tutto il resto. Io infatti in onda ci vado poco: cinque puntate e poi sparisco».

Ma come, lei ormai è l’unica che tiene in piedi Rai2...

«Non gioisco mai delle difficoltà degli altri. È solo che applico l’insegnamento di Renzo Arbore: bisogna lasciare il pubblico con l’acquolina in bocca».

Col suo compagno Enrico Mentana vi scambiate mai critiche o consigli?

«Ci mancherebbe che io gli dia consigli. C’è un arricchimento reciproco. Poi ognuno ha il suo approccio».

Le arrivano più complimenti o più critiche?

«Più complimenti».

Quali le fanno più piacere?

«Le ragazzine che scrivono: “Mi hai ispirato, sei un esempio per me”».

Le critiche più dolorose?

«Quelle che nascono dal pregiudizio e non dalla realtà».

Ha un record di parodie. Fiorello ha fatto “Belvo”, Valentina Barbieri “Berve”, Vincenzo De Lucia “Bestie”... Le piacciono o la fanno arrabbiare? Sincera però, eh?

«Le adoro. Non capisco chi si offende per una parodia: io le vivo come un omaggio. E De Lucia l’ho anche voluto in trasmissione, mi faceva star male dalle risate».

Parteciperebbe mai a un reality?

«Mi diverte guardarli, ma non ci andrei. Preferisco le inchieste».

Lei è nata e cresciuta a Roma. In che cosa si sente più tipicamente romana? E in che cosa meno?

«Mi sento romana al 100%, non saprei proprio dire “in cosa meno”. Dei romani ho quel mix di sarcasmo e bonomia. E soffro per le traversie della Roma calcio. Mi è dispiaciuto tanto per l’esonero di Daniele De Rossi, che era una bandiera e una persona perbene. A proposito, lo sa che mi hanno appena nominato Cavaliere della Roma? Un onore».

Come andare al Festival di Sanremo. Ci tornerebbe?

«Ogni tanto mando un messaggino di ringraziamento ad Amadeus: è stata un’emozione potentissima. Adesso però non esageriamo, mi basta l’edizione 2023. Ora sono a posto per i prossimi 20 anni».