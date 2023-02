Francesca Fagnani porta “Belve” in prima serata

Dal 21 febbraio su Rai2 per cinque nuovi appuntamenti Solange Savagnone







Doppia promozione per la giornalista Francesca Fagnani. La prima come co-conduttrice del Festival di Sanremo accanto ad Amadeus e Gianni Morandi, dove nella seconda serata, per eleganza e intelligenza (ha portato un monologo sulla dispersione scolastica e le carceri minorili), ha conquistato il pubblico di Rai1. La seconda riguarda il programma da lei stessa ideato e condotto, diventato ormai un fenomeno in tv e sui social.

"Belve" torna infatti dal 21 febbraio su Rai2 per cinque nuovi appuntamenti, ma questa volta in prima serata. Come annunciato nel promo girato da Francesca insieme con Fiorello, che anche nel suo "Viva Rai2!" rende omaggio alla giornalista prendendola in giro nei panni dell’intervistatore Franco Fagnano. Ma non è l’unico a farne la parodia. C’è anche quella dell’imitatore Vincenzo De Lucia con il suo "Bestie", all’interno di "Stasera tutto è possibile".

Anche se approda in prima serata, la formula del programma resta sempre la stessa. Ci sono però un paio di novità. A finire sotto torchio saranno infatti non più uno ma bensì tre protagonisti a puntata, scelti fra i grandi nomi del mondo dello spettacolo, della politica, del costume e della cronaca. Ospiti disposti a mettersi in gioco in questo incalzante faccia a faccia e a raccontarsi senza filtri. Infine, un’ultima “rivoluzione”. Le tre interviste saranno intervallate da alcuni momenti dedicati alla comicità affidati alla bravura di Ubaldo Pantani, che interpreterà per "Belve" la parodia di un nuovo irresistibile personaggio, e dall’incursione di alcune giovani e talentuose rivelazioni del Web.