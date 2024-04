Francesca Fagnani torna con le domande da “Belve”

È tutto pronto per il risveglio di “Belve”, il programma ideato e condotto da Francesca Fagnani in onda dal 2 aprile per cinque settimane e in prima serata su Rai2. La giornalista sta già lavorando alacremente per preparare una nuova stagione carica di interviste esplosive.

Con le sue domande affilate come lame di vetro e il suo stile non convenzionale, la Fagnani intreccia dialoghi incandescenti con gli ospiti, dai politici ai protagonisti del mondo dello spettacolo, dello sport, del costume e della cronaca del nostro Paese, partendo dalle loro dichiarazioni più discusse e contraddittorie.

Chi si siederà questa volta su quella “scottante” sedia? L’elenco è una carrellata di personaggi di spicco: Fedez, Marcella Bella, Loredana Bertè, Francesca Cipriani e Matteo Salvini, tanto per fare qualche nome. Ma la lista è destinata ad allungarsi, promettendo una galleria di volti sempre più variegata.

Oltre alle consuete interviste dal taglio graffiante che hanno reso “Belve” un programma cult, ogni episodio vedrà la presenza di un grande artista che proporrà uno spettacolo in linea con lo spirito spiazzante e imprevedibile della trasmissione.

Ma le sorprese non finiscono qui. Sarà dato spazio alla comicità con il ritorno di Carmine Del Grosso, nel suo bizzarro ruolo di “scaldatore di interviste”. Il suo confronto con gli ospiti promette di scatenare risate e divertimento. E cosa dire delle “Eterobasiche” Valeria De Angelis e Maria Chiara Cicolani, le due giovani romane, scoperte proprio dalla Fagnani, che hanno conquistato il web con le loro mille sfumature di “maschi etero basici”? Le due comiche sono famose per i video in cui fanno il verso ai pregiudizi che gli uomini hanno verso le donne su temi caldi come il calcio e le disparità di genere. E sul palco di “Belve” continueranno a esplorare con ironia e cinismo il mondo degli stereotipi maschili.

Naturalmente, non possiamo dimenticare la sigla di chiusura, con tutti i fuorionda degli ospiti della puntata. Insomma, mettetevi comodi (ma non troppo) perché “Belve“ sta per spalancare le sue fauci.