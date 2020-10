Francesca Fialdini: «Che bello portare un sorriso a casa vostra»

La conduttrice si “sdoppia” per portare in tv due programmi molto diversi che parlano di amore e felicità

23 Ottobre 2020 | 9:20 di Giusy Cascio

Passa con disinvoltura dal talk della domenica pomeriggio di Raiuno "Da noi… a ruota libera", dove intervista personaggi e persone comuni alla ricerca di storie commoventi o divertenti, a una docuserie come "Fame d’Amore", in seconda serata su Raitre, al via il 26 ottobre per la sua seconda edizione, in cui parla di un argomento molto serio: quello dei disturbi alimentari. Francesca Fialdini affronta entrambi gli impegni con serenità, mostrando al pubblico varie sfaccettature del suo carattere.

Lei è un volto di Raiuno, ma le piace fare un’incursione nella terza rete per parlare dei ragazzi che soffrono per l’anoressia e la bulimia. Perché questo tema le sta a cuore?

«Perché ha un impatto emotivo e sociale enorme: di questi disturbi soffrono migliaia di ragazzi. E la situazione si è aggravata nei mesi di quarantena perché è aumentato il senso di solitudine che porta molti a pensare al cibo 24 ore su 24, ad avere fame d’amore, di relazioni. Perciò sono tornata nelle comunità che avevo già visitato per capire come questi giovani hanno vissuto un periodo così duro. Ma entrambi i programmi parlano d’amore perché anche quando racconto le storie a Da noi... a ruota libera cerco sempre di scoprire cosa c’è nella testa e nel cuore di chi ho di fronte».

Un istante prima che si accenda la luce della telecamera, a cosa pensa?

«Sento l’agonismo, è come scendere in pista per correre i 100 metri: respiro, raccolgo le idee e mi concentro su quello che devo dire come prima di un esame».

In un programma di intrattenimento può mostrare il suo lato più leggero. Ma esiste un “lato oscuro” di Francesca? Che cosa la incupisce?

«Ci sono momenti in cui la gente mi vede sorridere, ma non sa che dentro ho un velo di tristezza. In onda l’11 ottobre, il giorno del mio compleanno, ho pianto perché pensavo che non avrei potuto condividere la mia felicità con Elisabetta, la mia migliore amica che non c’è più: una malattia se l’è portata via».

Usa spesso la parola “felicità” in tv.

«Sì, lo faccio per trasmettere felicità in un momento storico duro per tutti. E perché sono felice del mio lavoro: è quello che sognavo, fin da bambina».

Ha avuto in studio, tra gli altri, Giovanna Botteri, l’inviata Rai che ci racconta la Cina, o attori come Alessio Boni e Alessandro Gassmann. Qual è la prima cosa che cerca di scoprire dei suoi ospiti famosi?

«Mi chiedo sempre come stanno davvero e quali sono le difficoltà della vita che, come tutti noi, anche loro affrontano ogni giorno. Ma sto attenta a non sfiorare territori per loro troppo privati».

Anche sui suoi, di “territori privati”, è difficile indagare.

«Sono riservata per proteggere i miei cari. Nel mio mestiere ci si espone e loro mi hanno incoraggiato a farlo, ma non è giusto che stiano sotto i riflettori».

Chi è il suo fan numero uno? Papà, mamma, il suo fidanzato...?

«Nonna Gianna, di 93 anni. Per lei sono bellissima e bravissima. Però quando vado a trovarla ha la tv accesa su Canale 5 e guarda Barbara d’Urso (ride)».