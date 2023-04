Francesca Fialdini: «La storia? La fanno “Le ragazze”»

Come è cambiata l’italia negli ultimi decenni? Lo racconta il programma al via su Rai3 il 10 aprile Giusy Cascio







Come è cambiata l’italia negli ultimi decenni? In “Le ragazze”, il programma di Rai Cultura al via su Rai3 il 10 aprile e prodotto da Pesci Combattenti, lo raccontano donne di spessore che hanno avuto vent’anni negli Anni 40, 50, 60, 70, 80, 90 e Duemila. Dopo quattro stagioni e oltre 100 interviste, la novità di questa edizione (sei puntate in seconda serata e una in prima serata, il 27 maggio) è la conduzione in studio affidata a Francesca Fialdini.

Chi saranno stavolta le protagoniste dei racconti?

«Per gli Anni 40 e 50 avremo Yvonne Girardello, la prima hostess italiana, e la cantante Edda Dell’Orso, voce legata alle colonne sonore di Ennio Morricone. Tra le ragazze degli Anni 60 ci sarà la scrittrice Barbara Alberti con la sua ironia. Rappresenterà gli Anni 70, tra le altre, la regista Cristina Comencini. Mentre Martina Colombari racconterà i suoi Anni 90 da Miss Italia».

Il volto del nuovo millennio?

«Giulia Bassani, ingegnera aerospaziale e aspirante astronauta che studia la sostenibilità delle missioni umane su Marte».

Qual è il vantaggio di una narrazione al femminile della società?

«Sentendo le donne, intuisci che l’urgenza delle loro scelte, di famiglia o di carriera, è dettata da un sentimento vero, da un’emozione forte. E capisci anche che la “ragazzitudine”, è sinonimo di uno spirito libero».

Lei ha compiuto 20 anni nel 1999: la scelta migliore che ha fatto a quei tempi?

«Frequentare Scienze della comunicazione all’università, perché è stata la decisione giusta per il mio lavoro da giornalista».

La professionista che da bambina l’ha ispirata a fare questo mestiere?

«Lilli Gruber, perché negli Anni 80 in video aveva una grinta unica. Anche sul piano estetico era innovativa, stava al tg come Raffaella Carrà agli show o Heather Parisi alla danza».

E la donna che è il suo “faro” nella vita?

«La mia mamma: è la colonna a cui mi aggrappo costantemente».