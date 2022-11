Francesca Fialdini ritorna con “Fame d’amore”

In questa quarta stagione il programma non solo porrà l’accento sui disturbi alimentari, ma indagherà su altri disagi giovanili, come l’ansia, la depressione e l’autolesionismo Simona De Gregorio







È pronta per il bis Francesca Fialdini. Da lunedì 7 novembre, infatti, oltre a condurre con successo "Da noi... a ruota libera" (la domenica su Rai1), torna su Rai3 con "Fame d’amore". E in questa quarta stagione il programma presenta delle novità: non solo porrà l’accento sui disturbi alimentari, ma indagherà su altri disagi giovanili, come l’ansia, la depressione e l’autolesionismo.

Francesca, ci parli di queste novità.

«Ci siamo resi conto che la pandemia ha fatto affiorare disagi comuni a tanti adolescenti. Oggi i giovani sono sfiduciati, smarriti. Spesso, la famiglia e la scuola non sono più dei punti di riferimento. Non si sentono capiti e ascoltati. Noi abbiamo dato loro voce».

Lei che ragazza è stata?

«I miei genitori sono sempre stati presenti e vigili. C’era un dialogo aperto, con tutti i contrasti e le ribellioni tipici di quell’età. Ma mi sono sempre stati vicini. Anche quando ho avuto problemi nei primi due anni di Liceo classico a causa di un’insegnante che disprezzava noi studenti. Durante un colloquio ha persino detto a mia mamma che avevo dei disturbi psichici e non ero adatta a quel tipo di studi».

Quanto incidono i genitori nel malessere dei figli?

«Il contesto familiare dà una spinta alle emozioni o le spegne. E se mancano sogni e ideali subentra l’individualismo. Oggi il principale strumento di comunicazione dei giovani sono i social, che non danno una solidità nei rapporti. E amplificano la solitudine».

Un senso di solitudine che lei ha mai provato?

«Io amavo stare in compagnia e coltivo ancora le amicizie di quando ero ragazza. Ma sono anche solitaria, mi piace stare con me stessa. E alle feste piene di gente preferisco una cena tra pochi amici, perché cerco un contatto intimo».

Un caso che l’ha molto colpita?

«Sono tutti molto forti. Nella prima puntata incontreremo una ragazza vittima di un violento bullismo. Sono arrivati a cospargerla di alcol e sono stati fermati solo quando stavano per darle fuoco. Una delle tante storie sconcertanti, purtroppo».