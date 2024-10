Francesca Fialdini: «Sono “Le ragazze” a fare grande il nostro Paese»

Su Rai3 dal 1° ottobre, la conduttrice torna a raccontare l’universo femminile Giorgia Belfiore







«La nuova edizione sarà ipnotica». Parola di Francesca Fialdini, che martedì 1° ottobre in prima serata su Rai3 riparte con “Le ragazze”, il programma che «mette insieme le storie di tante donne, anche molto diverse tra di loro. Donne che hanno lottato per trovare la loro felicità, superando ostacoli e difficoltà di ogni tipo» spiega la conduttrice. Poi anticipa: «Ascolteremo “ragazze” di ogni età: quelle che hanno vissuto il Dopoguerra, i cambiamenti degli Anni 70, l’effervescenza degli Anni 80. Ricorderemo inoltre momenti difficili della nostra storia, sia con artiste famose sia con persone comuni come contadine, impiegate, sarte e dottoresse. Non faremo distinzioni».

Nella prima puntata la padrona di casa ospiterà l’ex valletta di Mike Bongiorno e oggi direttrice creativa pubblicitaria Paola Manfrin, l’ex étoile del Teatro alla Scala Oriella Dorella, «una ballerina molto amata e affermata che nel privato ha sofferto e si è rimboccata le maniche», ma anche Filomena Iemma, la mamma di Elisa Claps (la studentessa di 16 anni scomparsa misteriosamente a Potenza il 12 settembre 1993, il cui cadavere fu trovato il 17 marzo 2010). «Lei ha combattuto e combatte ancora oggi per restituire dignità alla figlia. È un esempio di resilienza» afferma Francesca Fialdini. «Ha affrontato un’attesa davvero estenuante per chiunque, ancor più per una madre, che non si arrende mai». E ancora, vedremo la battagliera ginecologa Elisabetta Canitano, e Marina Gamberini, sopravvissuta alla strage di Bologna del 2 agosto 1980. «Dare spazio a queste testimonianze restituisce la bellezza della vita e dell’umanità stessa. Siamo donne. Siamo forti, sfaccettate. Abbiamo tanto da dire».