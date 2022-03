Francesca Michielin: «Mi sono messa in gioco come mai prima»

Moda, cosmetici e detersivi sostenibili ma anche energie rinnovabili: il 6 marzo parte "Effetto terra" su Sky Nature Giulia Ciavarelli







«Apriamo le danze di questo decennale, che sarà indimenticabile»: siamo solo a marzo e Francesca Michielin sta mantenendo tutte le promesse iniziali, quelle di festeggiare un nuovo (e speciale) anno lavorativo all’insegna delle novità. E così la vediamo dirigere l’orchestra di Sanremo insieme all’amica e collega Emma, ci sorprende annunciando l’uscita del suo primo romanzo “Il cuore è un organo” e ora vedremo come se la cava in veste di conduttrice, meglio ancora di intervistatrice, in un nuovo programma originale di Sky Nature.

Oltre a essere la nuova testimonial del canale green, dal 6 marzo alle 21.15 sarà alla guida di “Effetto terra. Guida pratica per terrestri consapevoli”: realizzato da TIWI, il programma approfondirà alcuni temi centrali nel dibattito contemporaneo su ecologia e sostenibilità in un viaggio composto da esperti, progetti e consigli per salvaguardare il nostro pianeta.

«Cercavamo un bravo mediatore per questo genere di contenuti: Francesca è coraggiosa e non ha paura ad esporsi in territori meno conosciuti. Cercavamo qualcuno curioso e appassionato al tema, da subito la risposta è stata entusiasta» esordisce Roberto Pisoni, direttore del canale.

«È stata una delle avventure lavorative più gratificanti della mia carriera, un'esperienza in cui mi sono messa in gioco come mai prima. Quando si parla di cambiamento climatico, è un attimo cadere nella retorica o prendere il problema in maniera molto ampia: mi sono messa nei panni degli utenti cercando di capire come si possono affrontare tematiche che ci riguardano da vicino» spiega Francesca.

Moda e cosmetici sostenibili, ma anche inquinamento atmosferico ed energie rinnovabili: l’artista si confronterà con content creator ed esperti del settore per capire come ogni individuo può contribuire al cambiamento a partire da piccole azioni quotidiane. «Tengo molto al linguaggio, abbiamo fatto tanto approfondimento: è stato bello lavorare con la filosofa Maura Gancitano, cura la parte finale di ogni puntata in cui si ragiona insieme sulle parole» aggiunge la cantautrice.

“Effetto terra” è un viaggio che l’ha portata, oltre a essere autrice insieme a un team di donne, alla scoperta di alcuni temi nuovi anche per lei: «La puntata più assurda è quella delle energie rinnovabili: ho intervistato la ricercatrice Paola Prete, che lavora nel campo delle nanotecnologie nella sede del CNR in Salento. È stato sconvolgente vedere la sperimentazione di questi piccoli pannelli solari con un potere ricettivo molto più forte di quelli tradizionali».

Se parliamo di sostenibilità, non manca il riferimento ai suoi viaggi musicali: «Già dal 2015 non faccio packaging in plastica, solo borracce in tour, ci spostiamo in treno e sono attenta anche alla scelta dei brand di abbigliamento. Cercherò di farlo sempre di più».

«Se rifarò un'altra esperienza televisiva? Mi piacerebbe ma intanto mi godo questa e vediamo cosa dirà il pubblico che, come dice la mia giudice Simona Ventura, è sovrano!».