Francesco Paolantoni a “Stasera tutto è possibile”: «Che bello improvvisare»

Il comedy show condotto da Stefano De Martino è tornato in onda da martedì 15 febbraio Francesco Paolantoni Antonella Silvestri







Spesso ospite nel talk di Fabio Fazio "Che tempo che fa", Francesco Paolantoni ci regala battute e buonumore anche a "Stasera tutto è possibile", il comedy show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Stefano De Martino che è tornato in onda da martedì 15 febbraio.

Con Stefano De Martino e Biagio Izzo ormai è nato un “triangolo” comico…

«Grazie a Stasera tutto è possibile siamo riusciti a riportare in tv la commedia dell’arte. Una jam session della comicità: improvvisiamo facendo ridere su giochi che sembrano semplici».

Giocando sul titolo del programma, le è mai capitato di pensare “Stasera tutto è possibile”?

«Questo mestiere ha alti e bassi. Per un po’ di tempo sono stato fuori dai giochi perché non c’erano molte occasioni. Con questo programma ho ritrovato la voglia e la forza di rimettermi in gioco e di dire “Stasera è tutto possibile”».

I suoi fan numero uno sono i bambini, vero?

«Confermo e ne sono felicissimo. Mi riempie di gioia ogni volta incontrare il bambino accompagnato dal nonno. Ma ho un pubblico fatto anche di tanti uomini e adolescenti…».

Poche donne?

«Sì, ma quelle giuste (sorride)».

Può anticiparci i temi della seconda puntata e gli ospiti?

«Il secondo appuntamento (22 febbraio, ndr) dedicato al “Giro del mondo in 80 Step” vedrà Angelo Pintus, Nathalie Guetta, Maurizio Casagrande, Elettra Lamborghini, Marcello Sacchetta e Jonathan Kashanian».