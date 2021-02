“Fratelli di Crozza”, al via la nuova edizione

Dal 19 febbraio per 13 puntate in prima serata sul Nove e in live streaming gratuito sulla nuova piattaforma Discovery+

12 Febbraio 2021 | 8:51 di Antonio de Felice

Giusto il tempo per godersi il successo di ascolti dell’ultima stagione con picchi di oltre 2,1 milioni di telespettatori. Tutto è pronto, infatti, per la nuova edizione di "Fratelli di Crozza", in onda dal 19 febbraio per 13 puntate in prima serata sul Nove e in live streaming gratuito sulla nuova piattaforma Discovery+.

Tra i personaggi interpretati da Maurizio Crozza nel suo show comico, una delle novità è stata anticipata sui canali social della trasmissione. Si tratta di Mario Draghi, che “ringrazia” il presidente Sergio Mattarella per avergli conferito l’incarico di formare il nuovo Governo. Ma rivedremo anche Silvio Berlusconi, il governatore del Veneto Luca Zaia e l’esperto di coronavirus Andrea Crisanti.