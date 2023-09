“Fratelli di Crozza” riparte sul Nove

Venerdì 22 settembre torna lo show del comico genovese Maurizio Crozza nella sua imitazione di Roberto Mancini Paolo Gavazzi







L’appuntamento è per venerdì 22 settembre in prima serata sul Nove (e in streaming sulla piattaforma Discovery+): ritorna "Fratelli di Crozza", lo show comico che da anni è una certezza per qualità e ascolti. La scorsa stagione ha fatto segnare picchi di 1,4 milioni di spettatori. Ma quali sono i personaggi che metterà in scena Maurizio Crozza?

Il comico genovese non lascia trapelare molto, ma possiamo anticipare che ci saranno alcune novità: il generale dei paracadutisti Roberto Vannacci, l’ex tecnico della Nazionale Roberto Mancini e il giornalista Andrea Giambruno, compagno della premier. Non mancheranno alcuni classici del “mondo Crozza”, come il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il ministro della Giustizia Carlo Nordio.