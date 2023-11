“Full Contact”, il nuovo programma di Laura Tecce

Andrà in onda su Rai2 da sabato 25 novembre alle 17.15 Antonella Silvestri







Si intitola "Full Contact Notizie" ed è il nuovo programma di approfondimento condotto da Laura Tecce che andrà in onda su Rai2 da sabato 25 novembre alle 17.15. In ogni puntata si analizzerà la notizia più rilevante della settimana e, viceversa, quelle vicende che, dopo avere monopolizzato l’attenzione per giorni, sono “sparite” dai giornali e dai programmi tv.

Laura, come avete scelto questo titolo?

«Sono una sportiva e amo le discipline da combattimento. Pratico boxe, kick boxing e, appunto, il full contact. Quest’ultima è una disciplina molto intensa che richiede una grande preparazione fisica, in quanto i colpi vanno eseguiti con forza e potenza. Il titolo, dunque, unisce il mio lavoro di giornalista e l’amore per lo sport».

Chi salirà sul vostro ring?

«Intanto noi, andando in onda di sabato, chiudiamo la settimana commentando i fatti che hanno tenuto banco per i giorni precedenti. Sceglieremo sempre notizie divisive. Ci sarà quindi uno “scontro” di punti di vista tra due ospiti che la pensano in maniera diametralmente opposta».

Di cosa si occuperà nelle prime puntate?

«Cominciamo con il cambiamento climatico e avremo come ospiti Francesco Borgonovo, Rosita Celentano e Jasmine Cristallo. Nella seconda parte del programma, intervisteremo, tra gli altri, Pino Maddaloni che gestisce la palestra di famiglia a Scampia (NA) con l’intento di offrire ai ragazzi del posto un’alternativa alla strada».

La partenza del programma coincide con la “Giornata per l’eliminazione della violenza sulle donne”?

«È stato un caso, ma cogliamo l’occasione per occuparci, sempre nella seconda parte della puntata, dello stupro delle due bambine di Caivano (NA)».