Fulvio Marino conduce “Il forno delle meraviglie”

Oltre ad avere da poco pubblicato un nuovo libro, dal 29 dicembre approda su Real Time Solange Savagnone







Questo è un momento d’oro per Fulvio Marino, mugnaio e volto amatissimo di "È sempre mezzogiorno!". Oltre ad avere da poco pubblicato un nuovo libro ("Dulcis in forno", Mondadori, euro 24,90), dal 29 dicembre approda su Real Time con "Il forno delle Meraviglie". «Abbiamo registrato in giro per l’Italia. In ognuna delle otto puntate si sfidano tre panettieri della stessa zona e ognuno esprimerà un giudizio sulle portate dei propri avversari valutando tre vassoi: salato, dolce e la Meraviglia, ovvero la specialità del forno» ci spiega Fulvio, che in ogni sfida sarà accompagnato da un personaggio famoso legato al territorio (fra cui, Valentina Persia, Bianca Nappi, Tosca D’Aquino, Gianluca Impastato, Emanuela Aureli, “Pasqui” di Casa Surace e Corrado Nuzzo).

A casa sua quale pane amate di più?

«Il pane con la farina di enkir, padre dei cereali moderni. Ha un basso indice glicemico, poco glutine e un gusto incredibile».

Come si riconosce un pane buono?

«Magari un occhio esperto lo capisce dalla crosta, ma anch’io devo tagliarlo, annusarlo e assaggiarlo per capire se è di qualità. Una buona discriminante è scegliere quello fatto con farine bio e lievito madre».

Come si conserva?

«In cassetta e fresco conviene conservarlo nella pellicola trasparente. Se è un pane con lievito madre che dura più giorni, mettetelo nella carta o nella plastica socchiusa».

E se avanza?

«Grattugiatelo, fate crostini per le zuppe, congelatelo a fette. Ci sono poi varie ricette, dalla ribollita alla pappa col pomodoro».