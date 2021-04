Gabriele Corsi: «Gli scherzi di “Deal with it” sono una cosa seria!»

Il conduttore ci parla della nuova edizione e ci svela quello che succede nel backstage del programma Gabriele Corsi Solange Savagnone







Il 5 aprile partirà la nuova stagione di “Deal with it”, prodotto da Banijay Italia: «Una formula semplice, basata sulle candid camera, ma che funziona sempre molto bene» ci spiega il conduttore Gabriele Corsi, che ha commentato anche le foto che vedete in questo articolo. «Abbiamo girato da gennaio a marzo, finché eravamo in “zona arancione”. Ora siamo a 45 puntate, ma appena possibile vogliamo arrivare a 60».

Dietro le quinte di “Deal with it” «Michela (a sinistra) mi veste e Dora (a destra) mi pettina facendomi il ciuffo. Scegliamo un look che si abbini a quello dell’ospite, ma deve essere comodo perché per le circa dieci ore di riprese non mi cambio» «Ecco il nuovo studio che viene spostato a seconda di dove giriamo. Qui siamo a Roma con Pupo e ci siamo divertiti da morire» «Nel corridoio di un albergo si controllano le inquadrature delle 19 telecamere per capire come va lo scherzo e segnare i momenti migliori» Gabriele Corsi «Il primo riscontro di pubblico ce l’ho nella “control room“ (lo studio, ndr). Se i cameraman ridono, vuol dire che lo scherzo sta riuscendo bene. Il successo del programma è merito della dedizione delle 56 persone che ci lavorano» «Nella riunione della sera, la produzione decide gli scherzi da mettere nella puntata in base alla riuscita e alla durata. Poi si scrivono le idee per le nuove candid camera» «A Milano, la ragazza protagonista dello scherzo prova l’auricolare, aiutata dallo staff tecnico. La preparazione avviene in tempi rapidissimi, circa 10 minuti»

Tante le novità. Da dove vuole cominciare?

«Dallo studio, che ha una nuova scenografia ed è più grande, per garantire le distanze di sicurezza».

Dopo Roma e Milano, siete arrivati a Firenze.

«La patria di “Amici miei”. Ha avuto una resa eccellente: i toscani sono super. Inoltre abbiamo avuto la possibilità di avere diversi ospiti toscani, da Fabrizio Biggio a Federico Russo. Tanti personaggi mi scrivono per partecipare, come Valentina Ferragni (sorella di Chiara, ndr)».

Nelle nuove puntate avete usato come location anche le suite degli alberghi…

«Sì, ma non saranno solo scherzi legati alla gelosia, grande classico assieme a gola e avarizia. Abbiamo fatto cose strepitose, ispirandoci a “La regina degli scacchi” e “Dieci piccoli indiani”. Vedrete!».