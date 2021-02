Gabriele Corsi presenta le puntate inedite di “Deal with it”

04 Febbraio 2021 | 8:50 di Barbara Mosconi

Basta repliche. Da lunedì 8 febbraio, su Nove partono le puntate inedite di “Deal with it”, il programma di scherzi e candid camera condotto da Gabriele Corsi. Nuovi giochi, nuovi ospiti e soprattutto nuove vittime. Il divertimento consiste nel convincere qualcuno a perpetrare con l’inganno uno scherzo a un amico, un parente, un fidanzato in un ristorante, una trattoria o un bar. «Queste puntate sono state girate tra fine agosto e i primi di ottobre» spiega Corsi, «quando la situazione del coronavirus era più tranquilla. E infatti i locali sono aperti e ai tavoli non ci sono solo congiunti».

Ad affiancare il conduttore nella “control room” dietro le quinte, da dove dirige lo svolgimento degli scherzi, ci sono amici e ospiti famosi. Tra gli altri, Simona Ventura, Anna Falchi, Rocco Tanica, Dario Vergassola, Victoria Cabello, Maddalena Corvaglia, Cristina Chiabotto, Saverio Raimondo. «Simona Ventura è spettacolare. A un certo punto entra pure in scena: un concorrente finge di voler fare l’influencer, lei si fa fare una foto, ma poi pretende di essere pagata!». Possibile che ci caschino tutti? «No! Finora abbiamo girato 550 scherzi e ne sono andati in onda poco più di un centinaio, abbiamo un’alta percentuale di scarti. Mi piacerebbe fare un mini-speciale con gli scherzi non riusciti». Divertimento assicurato non solo per gli spettatori, ma anche per il conduttore: «Capita che pure io, mentre giriamo, mi metta comodo e mi goda la puntata, direi quasi che sono pagato per ridere...».