Gabriele Corsi torna con “Don’t Forget the Lyrics!”

Barbara Mosconi







Gabriele Corsi, quest’estate ha letto il dizionario della canzone italiana o ha staccato la radio?

«Ho cantato tutta l’estate strimpellando la chitarra. Per il resto, inattività più totale. Anche se qualche giorno fa mi sono svegliato di notte mentre nel sogno ripassavo il regolamento del programma!».

Riposato (e preparato) Gabriele Corsi è pronto a tornare in onda con le nuove puntate di “Don’t Forget the Lyrics! - Stai sul pezzo”, il programma musicale prodotto da Banijay Italia, da lunedì 11 settembre tutte le sere dopo cena sul Nove.

Quale parte del regolamento ripassava di notte?

«“La scalata finale”. Nel sonno mi chiedevo: “Ma erano 400, 1.000 o 1.500 euro?”. Poi da sveglio mi sono reso conto che è come andare in bicicletta: basta che ricominci, ricordi tutto e ti diverti».

Anche le parole delle canzoni tornano tutte in mente?

«Ho incontrato molti cantanti che di un loro pezzo mi hanno detto: “Non ricordavo di averlo scritto così!”. Un altro mi ha confessato: “Non l’ho mai cantato una volta come l’ho scritto”. Moltissimi usano il gobbo. Gli unici che conosco che fanno tutto a memoria sono Elio e le Storie Tese».

Con questo spirito pensa di arrivare preparato all’autunno?

«Sì, anche se ho ricominciato ad ascoltare la radio da un paio di settimane per fare un ripasso delle canzoni più famose che sono in rotazione».

Quindi conosce tutti i tormentoni estivi.

«Proviamo».

“Questa non è Ibiza…” (“Italodisco” dei The Kolors).

«”Nananana (non ricorda una parola, ndr)... con la cassa dritta...”. Che cosa manca?».

“Festivalbar”.

«In trasmissione avrei chiesto l’aiuto delle due parole, quindi la risposta era buona».

“Bolle di sapone/sotto il tuo balcone”... (“Disco Paradise”).

«Mi arrendo, questa non la so. Come continua?».

“E mi piace tanto tanto quando mi annoio”. Non è molto sul pezzo...

«Sugli ultimi pezzi no, ma su Francesco De Gregori sono preparatissimo! In realtà quest’anno abbiamo cambiato molto l’archivio musicale del programma inserendo brani nuovi e contemporanei, ma resta il fatto che al karaoke il pezzo più cantato è “Io vagabondo” dei Nomadi».

Vincono i classici. Accade lo stesso nel programma?

«Noi mettiamo anche Ultimo, Marracash o Francesco Gabbani, ma è difficile che i concorrenti li scelgano, sono pieni di sfumature e di parole».

Questa è la quarta edizione in meno di due anni, 140 puntate sulle spalle. Pesano?

«Sinceramente no. Con gli autori abbiamo trovato una modalità produttiva, un’atmosfera che è rilassante, non è un programma che ti stressa. E il successo non è merito di un singolo, ma di un’organizzazione».

Altri numeri da aggiungere?

«Avremo concorrenti che uguaglieranno il record del grande Mirko, il meccanico di Prato. Avremo almeno un paio di superospiti a settimana. Abbiamo modificato il regolamento inserendo nel primo gioco un “valore nascosto” che potrà cambiare le sorti della partita. Avremo concorrenti che al “duello” faranno un 100 (parole indovinate) contro 100 e quindi andranno allo spareggio...».

Si gareggia per i 5 mila euro in palio o per esibizionismo canoro?

«Non dico che 5 mila euro siano pochi, c’è gente che ci mette tre mesi a guadagnarli, ma credo che si venga per il piacere di cantare. Tant’è che difficilmente ci si iscrive da soli, c’è sempre una mamma, un compagno, un fratello che ti sentono cantare e dicono: “Sei fortissimo!” e ti iscrivono loro».

In camerino studia i versi delle canzoni?

«Ripasso le schede dei concorrenti, mi piace sapere chi tifa per loro da casa, se hanno delle passioni, quali sono i loro cantanti preferiti, così se esce un pezzo particolare è bello dirlo. Controllo le schede del primo gioco perché dal secondo in poi sono a estrazione e anche io le scopro insieme al pubblico».

Sulla cartelletta che tiene sempre in mano ci sono solo i titoli dei brani da cantare?

«C’è il titolo e la parte oscurata della canzone, così so il momento in cui i concorrenti dovranno cantare».

Alla giacca non rinuncia mai?

«Penso sempre che è una forma di rispetto per chi ti guarda, se vengo a casa tua mi vesto carino e la giacca mi fa sentire più tranquillo, è una sorta di scudo. Essendo il programma un varietà la giacca ci sta pure bene».

I suoi compagni di viaggio tra le note: il maestro Umberto Iervolino.

«È la persona che ha arrangiato “Angelo” con cui Francesco Renga vinse il Festival di Sanremo nel 2005. Per ogni puntata prepara con la band almeno una trentina di pezzi. Ed è tutto dal vivo, persino gli stacchetti!».

Antonella Lo Coco e Marco Stabile.

«Due grandissimi professionisti e due cantanti straordinari: ogni tanto li faccio venire al centro della scena per goderne tutti».

Qualche ospite che vedremo nelle nuove puntate?

«I Cugini di Campagna, Fausto Leali, Tricarico, i Neri per caso. Cerchiamo di avere ogni volta ospiti inediti: alcuni vanno in tv raramente, qui vengono, cantano il loro pezzo con un’orchestra dal vivo e si divertono, senza dover discutere, parlare o fare altro».

Lei, invece, cosa strimpella alla famosa chitarra dell’inizio?

«Per prima cosa “Every breath you take” dei Police, poi tutto De Gregori, qualcosa dei Beatles e anche Lucio Battisti».

Una canzone che ha composto?

«”Alla sera”».

Come il sonetto del Foscolo?

«Sì, ispirata proprio a lui. “È una bugia / è un complemento di modo o maniera...”. Devo andare a rileggermi il testo. Avrò avuto 15 o 16 anni, ero nella fase cantautorale».

Una canzone che avrebbe voluto comporre, ma non ce l’ha fatta?

«”Giudizi universali” di Samuele Bersani, è bellissima: “Potrei ma non voglio, fidarmi di te... / leggera, leggera si bagna la fiamma…”».

Fino a quando resterà a “dirigere” il karaoke sul Nove?

«Ho testato altri format, divertenti senz’altro, dopo un po’ sento l’esigenza di fare altri tipi di esperienza, ma per ora ha più senso continuare a fare questo programma. Ha la fortuna di essere molto semplice nel racconto e fa degli ascolti pazzeschi. Persino in replica!».