“Generazione Bellezza”, con Emilio Casalini su Rai3

Una ventina di nuove storie di persone che hanno realizzato il loro sogno e valorizzato le risorse e le meraviglie del nostro territorio. Ce le racconta Emilio Casalini nella terza stagione di "Generazione Bellezza", il programma di Rai3 da lui scritto e condotto.

Emilio, una storia che l’ha particolarmente colpita?

«Siamo andati a Città di Castello (PG) per seguire un’agronoma che va alla ricerca di piante antiche. Ha trovato una pera che risale al Medioevo, ottima da fare cotta. E l’ha ripiantata in modo da farne una coltivazione. Un modo per far diventare popolare un territorio sconosciuto, organizzare una sagra dedicata a questo frutto e richiamare turisti».

Ma noi cosa possiamo fare per migliorare l’ambiente che ci circonda?

«Basta poco, per esempio abbellire il proprio balcone con fiori e piante. O creare un’aiuola intorno all’albero davanti al proprio palazzo, come ha fatto il portiere di un edificio a Roma. Mentre in un quartiere dimesso di Caltanissetta, gli abitanti hanno creato dei murales e delle sculture di stoffa per riqualificarlo».

Quali sono le bellezze dell’Italia più trascurate?

«Senza dubbio le coste, devastate da costruzioni imponenti. E poi abbiamo perso la tradizione, i dialetti, per esempio, sono spariti. Così come non vengono più valorizzati alcuni prodotti tipici. E proprio a questo dedicheremo una puntata».

In che modo lo farete?

«Siamo andati nella mensa di una scuola di Sesto Fiorentino (FI). Qui è stata sperimentata con successo una piccola rivoluzione: tutti i prodotti sono a filiera corta e forniti dai contadini del territorio. E ci sono dei cuochi locali che preparano i pasti. In questo modo, i bambini seguono una dieta sana e allo stesso tempo si dà lavoro a tanta gente».