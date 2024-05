Gerry Scotti: «Caro Mike, faccio girare “La ruota della fortuna” per te»

Il presentatore festeggia il centenario di Mike Bongiorno riportando su Canale 5 un gioco leggendario Enrico Casarini







Cento anni dalla nascita di Mike Bongiorno: che torta si può preparare per festeggiare (il 26 maggio) un anniversario così importante? Non sarebbe mai grande abbastanza… Ma se la torta viene trasformata in una super ruota coloratissima, e se a farla girare viene chiamato Gerry Scotti, che Mike stesso considerava il suo erede nel campo dei quiz, ecco che il gioco è fatto. E che gioco: “La ruota della fortuna”! Sì, proprio per celebrare Mike, Canale 5 propone dal 6 maggio una nuova edizione del gioco più famoso del mondo, lo show a cui Bongiorno s’è dedicato dal 1989 al 2003 (prima su Canale 5 e poi su Rete 4) per 3.125 puntate. Prodotta da Rti e realizzata con Endemol Shine Italy, “La ruota della fortuna” torna in onda per un mese, condotta da Gerry Scotti, affiancato da Samira Lui.

Sorrisi ha incontrato Gerry per parlare di “Ruota” e, naturalmente, di Mike…

«Più o meno un anno fa mi è stato chiesto che cosa mi sarebbe piaciuto fare per ricordare Mike Bongiorno con tutto l’amore e l’affetto possibili. Ho detto “La ruota della fortuna” senza esitazione, perché piaceva a me, alla mia mamma e al mio papà. Era la trasmissione dal sapore più internazionale che si poteva vedere».

Dato che la considerava il suo erede, Mike sarebbe stato felice di vederla in questa impresa, no?

«Di questa “eredità” Mike ha parlato negli ultimi anni e, conoscendolo bene, penso che lo abbia fatto per scaramanzia. Però c’è un episodio che devo ricordare. Eravamo in Sardegna e stavamo facendo una delle nostre lunghe chiacchierate da vacanza estiva, quando non parlavamo praticamente mai di lavoro, ma di famiglia, di figli, di auto, di barche (era curiosissimo e onnivoro: ti faceva una domanda e poi voleva scavare ogni argomento fino in fondo!). Ecco, lì mi chiese: “Tra i miei programmi, a te quale piacerebbe fare?”. Io risposi: “Mike, è chiaro che non si possono riproporre i tuoi grandi classici, tipo ‘Rischiatutto’ o ‘TeleMike’. Se penso a un ‘TeleGerry’ mi sembra già di mancarti di rispetto. La ‘Ruota’, invece…”. E lui commentò: “Sì, a ‘La ruota della fortuna’ ti ci vedrei bene!”. Mike, adesso che mi stai guardando senza parabola, sappi che mi vedrai proprio alla “Ruota”!».

Che cos’ha messo di suo in questa nuova “Ruota”?

«Allora, io vi dico che questo “piatto” è una ricetta classica di Mike Bongiorno cucinata alla Gerry Scotti, quindi qualcosa di mio l’ho messo. Per esempio, come in tutti i miei quiz non voglio conoscere le risposte e cerco di indovinare con i concorrenti. Non so se lo facesse anche Mike, in effetti, ma a me piace moltissimo. Poi ho voluto al mio fianco Samira Lui e scoprirete quanto sia brillante: nei passaggi tra un argomento e l’altro, mi metterà alla prova facendomi domande sui temi che abbiamo trattato. Saranno dei “fuori programma” molto divertenti!».

Lei avrà subito provato a far girare la ruota...

«Certo! È dall’autunno scorso che tengo nella redazione dei miei programmi una “ruotina della fortuna” fatta con una di quelle tavole di legno rotanti su cui vengono serviti i formaggi, e al termine di ogni registrazione ci abbiamo anche giocato».

Che cosa porta con sé di Mike?

«Mike è sempre con me, soprattutto in una certa impostazione etica. Condividiamo, per esempio, un grande rispetto per il lavoro. Ricordo come si fermava a parlare coi macchinisti, con gli elettricisti, con i ragazzi che lavoravano in studio... E poi mi ha insegnato ad amare e rispettare i tanto bistrattati valori della tv commerciale, tanto che mi piace ricordare una frase che mi disse: “Noi non abbiamo mai messo le mani nel portafogli di nessuno”. Insomma, noi non facciamo pagare un canone, ma se avrete la bontà di seguire i nostri intermezzi pubblicitari continueremo a portarvi in casa un’ottima televisione».

Si pensa a Mike e subito risuona il suo “Allegria!”. Lei ha un “Allegria!”?

«Io l’ho detto una volta soltanto: per la copertina di questo numero di Sorrisi. “Ascoltatela” e mi sentirete dire “Allegria!”. In effetti, però, non ho mai avuto uno slogan del genere. L’allegria la porto in faccia, perché so di essere un privilegiato a fare il lavoro che faccio. Il momento meno pesante della mia giornata è proprio quando sono in scena, quindi se uno mi chiede se sono sempre così contento, io rispondo che quando lavoro sono proprio bello contento. Vi dirò, però, che ogni tanto mi piace scaldare lo studio con un altro slogan che era di Mike: un “Viva Napoli!” che lancio al mio ingresso, imitandolo anche un po’. Poi mi guardano e magari mi dicono: “Gerry, guarda che siamo a ‘Striscia la notizia’...”. Ma a me non interessa: ormai è un mio modo di dire».

Mettendo da parte per un momento la “Ruota”, secondo lei qual è stato il Mike Bongiorno più Mike Bongiorno di tutti?

«Devo tornare a quand’ero un ragazzo telespettatore, e allora rispondo “Rischiatutto”. Però lancio un “anatema”: visto che con “La ruota della fortuna” ci ho preso gusto, non escludo un ritorno di “Bravo bravissimo”. A me piacerebbe davvero farlo».