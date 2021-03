Gerry Scotti e Francesca Manzini a “Striscia la Notizia”

Dall'8 marzo e per tre settimane una nuova coppia dietro al bancone del tg satirico di Canale 5 Gerry Scotti e Francesca Manzini Giusy Cascio







Fanno il gioco della fune durante il servizio fotografico per mantenere la distanza di sicurezza richiesta dalle normative anti Covid. E intanto si scambiano battute, ma senza mai tirare troppo la corda.

Gerry Scotti e Francesca Manzini, dopo l’esperienza dell’anno scorso in cui hanno condiviso sei giorni dietro al bancone, dall’8 marzo tornano in coppia a “Striscia la notizia” per tre settimane.

Una bella coincidenza ripartire il giorno della Festa della donna, no?

Gerry: «Assolutamente sì: il programma ha un papà, che è Antonio Ricci, ma Striscia è femmina e la Notizia pure: nella squadra di lavoro ci sono tante donne bravissime. Purtroppo non sono più i bei tempi in cui facevo il disc jockey nella Bassa padana e potevo uscire dalla torta a mo’ di spogliarellista (ride). Ma una mimosa a Francesca la porterò. Il fiore, però, non la torta, dato che è a dieta. Le farei un danno tentandola, perché “Manza” è golosa».

Francesca: «Ma offerta da Gerry io una bella torta la mangerei eccome. Anche in diretta facendo impennare lo share! Non ne posso più di stare a stecchetto alternando tristissime fettine di bresaola a insalatine di kiwi».

Dietro le quinte voi due parlate sempre di cibo?

Gerry: «Succede spesso. A volte Francesca mi manda ricette pure su WhatsApp. Del resto l’anno scorso, prima del lockdown, è stata lei l’ultima persona con cui sono andato al ristorante».

Francesca: «E lo rifaremo presto. Intanto continuiamo a raccontarci le nostre vite dietro le quinte come se fossero “storie” di Instagram».

Con poche parole e tanti gesti d’intesa?

Gerry: «Tante parole: Francesca è un fiume in piena, ha un’energia contagiosa. Sul lavoro questa è una cosa importante e fa piacere anche a una vecchia volpe della tv come me. Ogni giorno lei arriva con dieci proposte. Ricci, gli autori e io gliene bocciamo otto, ma le due che restano le fa benissimo».

Francesca: «Quanto ai gesti, io quelli di Gerry li studio: quando si spazzola appena la giacca e subito dopo mi fa l’occhiolino vuol dirmi: “Manza, dai, ci siamo”. E io mi metto la mano sul cuore in segno di ringraziamento, perché con me e con tutti Gerry è sempre molto umano».

Qual è la caratteristica che vi accomuna?

Gerry: «La carnalità, direi. Siamo molto “fisici” entrambi. Ed è un bene perché lo schermo televisivo è piatto, ma noi siamo tridimensionali, morbidi e simpatici».

Francesca: «Gerry è morbidissimo, come un cuscino: è il guanciale su cui posso dormire serena. È un maestro, ma non fa mai la “primadonna”. E tutti, io per prima, lo rispettano come merita».

“Striscia” a volte bacchetta certi fuorionda. Ma nei fuorionda di “Striscia” che succede?

Gerry: «Di tutto. Anche perché noi non proviamo nulla. Ricci non ti dice mai prima i temi dei servizi e, quando te li dice, poi li cambia all’ultimo minuto».

Francesca: «A me succedono cose simili a quelle che faccio vedere nei video in cui imito Mara Venier. Una volta ho persino rotto il telefono del bancone».

A proposito di imitazioni... Francesca, lei ha imitato tante donne dello spettacolo, adesso tocca agli uomini. Potrebbe imitare Gerry?

Francesca: «Di uomini so imitare soltanto Antonio Ricci... (parte con la voce e in effetti la fa benissimo, ndr). Ma forse, visto che l’anno scorso ho improvvisato uno stacchetto, stavolta potrei coinvolgere Gerry nel balletto».

Insomma, siete rodati e affiatati. Ma c’è un motivo per cui vi assegnereste un tapiro a vicenda?

Gerry: «E chi ci “attapira” a noi? Nessuno. Però, siccome Francesca continua a dire che è innamoratissima, da fratello maggiore mi sento di dirle: “Occhio, Manza, perché se poi la storia non dura, altro che tapiri”».

Francesca: «Ma Gerry, io ti attapiro proprio per quello che hai appena detto! Lo giuro: io e Christian (Vitelli, direttore di ristoranti, ndr) nel 2022 ci sposeremo!».

E come testimone di nozze chi sceglierà: Antonio Ricci, Gerry o Carlo Conti, che l’ha voluta tra i concorrenti al “Tale e quale show”?

Francesca: «Io lo chiedo a tutti e tre. Se hanno impegni, mi prendo il Gabibbo».

Non male la “Manza”, Gerry. Ha sempre la battuta pronta. Che dice, la vorrebbe come tata per la sua nipotina Virginia?

Francesca: «Sììì. Ho già fatto la baby sitter in famiglia. Sono referenziata!».

Gerry: «No, no, Francesca è troppo scalmanata. Mi si agiterebbe la bambina».