Gerry Scotti e Francesca Manzini tornano a “Striscia la notizia”

Passaggio di testimone in arrivo a “Striscia la notizia”. Da lunedì 11 marzo Gerry Scotti e Francesca Manzini tornano per la quinta volta insieme dietro il bancone del tg satirico di Antonio Ricci. E qui ci raccontano tanti retroscena...

Avete scaldato i motori per la partenza?

Gerry: «Io riesco solo a pensare: “Caspita, è già passato un anno?”. È come quando ci si ritrova con parenti e amici dopo tanto che non ci si vede. Del resto Antonio Ricci non lascia nulla al caso, l’alternanza alla conduzione dà a tutti noi la sensazione della prima volta e ci carica di adrenalina».

Francesca: «Ah, io mi sto caricando a mille, con dieta, allenamento gyrotonic... Mi preparo come se andassi a Sanremo, anzi a Strisciaremo!».

Il sottotitolo di “Striscia” è “la voce della veggenza”. Voi avete poteri sensitivi?

Gerry: «In alcuni casi. Non so dire quando il Milan vince ma so quando perde. Da tre anni azzecco il vincitore di Sanremo. E poi ho qualcosa del tenente Colombo: nei casi di cronaca nera individuo istintivamente il colpevole».

Francesca: «Io non sono ai livelli di Antonio Ricci, che è come Nostradamus (ride), ma sono sensibile e sensitiva. Riesco a capire le persone, rivoluzionando la loro vita in positivo o prendendone le distanze».

Francesca, ci dica: presenterà nuove imitazioni?

Francesca: «Sto lavorando a nuove parodie, le scoprirete presto».

Gerry: «Non vedo l’ora, specie di vedere l’imitazione della Meloni, visto che avete una fisicità molto diversa».

A proposito dei Ferragnez, usate la vostra “veggenza”: è proprio finita o c’è speranza che si riuniscano?

Gerry: «Posso solo dire che sono dispiaciuto perché questa famiglia perfetta ci aveva colpito tutti. In più sono un inguaribile romantico e spero che dietro questa crisi non ci siano motivi che vanno oltre l’amore».

Francesca: «Per usare un gioco di parole, ci sono troppi conflitti di interesse all’interno di un amore che è diventato conflittuale. Non hanno protetto abbastanza la loro vita privata».

Entrambi avete un legame con la radio: Gerry ha iniziato lì e Francesca continua a lavorarci (partecipa con le sue gag al programma “Tutti pazzi per Rds” e, sempre su Rds, è con Renzo Di Falco nel weekend).

Gerry: «La radio è la mia compagna di vita. Ho rinunciato a farla perché gli impegni non me lo consentono e perché oggi c’è la tendenza a registrare interviste o rubriche. Mentre per me il suo bello è la spontaneità, la diretta».

Francesca: «La radio è palestra dei conduttori, in poco tempo devi essere esaustiva o ironica. Come dirigere un’orchestra che si chiama pubblico».

Altro punto in comune: siete del segno del Leone. Vi riconoscete nelle sue caratteristiche?

Francesca: «Direi proprio di sì. Detestiamo entrambi l’ipocrisia, siamo permalosi e Gerry ha un’umanità e una generosità davvero incredibile. Quando ho avuto il Covid nel 2022 e mi ha sostituito Valeria Graci, ero a casa e mi tormentavo perché pensavo che non mi avrebbero richiamato. Ma Gerry mi ha rassicurato. Tanto più quando Ricci mi ha fatto uno scherzo. Mi disse che c’era una legge europea per cui i conduttori di “Striscia” reduci dal Covid non sarebbero più potuti tornare. Lo so, era assurdo, ma ci sono cascata. Quando sono nel panico mi si può dire che l’asino vola e io ci credo».

Gerry: «Confermo. Infatti ci divertiamo a prenderla in giro. Sul bancone c’è un telefono bianco. Quando suona, dall’altra parte c’è Ricci contrariato da qualcosa. Lui sa che Francesca va in tilt e lo fa squillare apposta! Ecco, in questo lei è una Leonessa molto sensibile. Se le dici che ti fa male la caviglia, corre in farmacia e prende ogni tipo di medicinali. Infatti, quando mi domanda come sto, rispondo sempre: “Benissimo” (ride)».

Invece vi divide il calcio: uno è milanista, l’altra è laziale...

Gerry: «Sì, ma Francesca non è fanatica, io sì. Se il Milan perde, lei il lunedì evita di prendermi in giro. Tanto poi ci pensa Cristiano Militello».

Francesca: «Posso dire che essendo cresciuta con un papà dirigente della Lazio ne ho... i “palloni” pieni di calcio? Sono una tifosa sui generis, a me basta che vinciamo ma non so neanche il nome di un calciatore».

A proposito di Militello, con quale degli inviati andreste in giro?

Gerry: «Non me ne vogliano gli altri, ma apprezzo moltissimo Rajae Bezzaz, una donna molto intelligente che fa inchieste toste. E poi Militello e Valerio Staffelli».

Francesca: «Anche a me piace tantissimo Rajae per la sua battaglia in favore dei diritti delle donne e contro il razzismo».

Momento di confessione: vi meritereste un Tapiro?

Gerry: «Io ne ho ricevuti già tanti. E dico a quelli che si arrabbiano quando lo ricevono che il Tapiro porta fortuna. Chi l’ha rifiutato ha avuto dieci anni di sciagure (ride)».

Francesca: «Ho chiesto di avere un Tapiro e me l’hanno regalato, lo tengo come un Oscar. Comunque meriterei di essere “attapirata” per la mia testardaggine e impulsività».

I vostri familiari vi seguono in tv?

Gerry: «Mia nipote Virginia di 3 anni è una fan. “Striscia”, con i balletti, il Gabibbo e le musiche, suscita una grande attrattiva nei bimbi».

Francesca: «Sì. Persino mio papà, quando mi ha visto a “Striscia”, mi ha scritto dopo quattro anni che non ci parlavamo. E mamma, che quando ero piccola vedevo poco perché lavorava, ora mi chiama sempre per commentare i miei look. Quando mi ha accompagnato per accendere il mutuo della casa, ha detto al funzionario: “Sa, stiamo firmando perché mia figlia lavora a Striscia”!».