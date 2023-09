Gerry Scotti torna con “Caduta Libera”

Da lunedì 4 settembre su Canale 5 ci accompagnerà sino alle festività di dicembre Tiziana Lupi







Quello che abbiamo visto lo scorso giugno è stato solo un assaggio. Parola di Gerry Scotti, che annuncia così il ritorno del suo "Caduta libera", da lunedì 4 settembre su Canale 5, che ci accompagnerà sino alle festività di dicembre. Salutato lo scorso giugno il Campione dei record Michele Marchesi, che alla sua 103ª partita, con una vincita di 656 mila euro, ha deciso di ritirarsi dal gioco e tornare al suo lavoro di neuropsichiatra infantile, a sfidare la botola ritroveremo Riccardo Lani. Ventunenne originario di Pesaro e attualmente studente in Matematica all’università di Trento, Lani giocherà la sua terza partita da Campione e proverà a superare il terribile gioco finale de “I Dieci Passi” che, come sappiamo, chiede al concorrente di rispondere a dieci domande in tre minuti per evitare di finire nella botola.

Nell’attesa di trovare nuovi concorrenti, e campioni, Scotti anticipa che, come capitato già in passato, anche in questa nuova edizione ci aspettano alcuni appuntamenti speciali. «Saranno quattro prime serate con i più grandi campioni delle botole. Quattro appuntamenti di domenica sera: la domenica dello zio Gerry» dice il conduttore. Intanto, sono aperti i casting per partecipare al gioco. Per candidarsi, si può mandare una mail all’indirizzo castingcadutalibera@endemolshine.it. È importante ricordare che, per salire sulla botola, sono necessari alcuni requisiti: un’età compresa tra i 18 e i 55 anni, un peso inferiore ai 100 chili, l’assenza di patologie cardiache e di mal di schiena. Alle donne, inoltre, è richiesto di non indossare scarpe con i tacchi alti.