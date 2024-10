“GialappaShow”: finalmente si torna a ridere. Tutte le novità

Il 21 ottobre su Tv8 torna la pazza banda di comici Barbara Mosconi







Con le loro voci commentano i programmi che inventano e dirigono da dietro le quinte. Giorgio Gherarducci e Marco Santin odiano essere chiamati “Gialappi”, ma intanto il loro “GialappaShow” torna su Tv8 dal 21 ottobre per otto nuove puntate.

Un nome, un titolo

Marco: «Non volevamo chiamarlo con il nostro nome, ma serviva per la riconoscibilità».

Giorgio: «Non basta mettere un “Mai dire...” per fare una trasmissione».

Durata “extralarge”

G.: «Siamo arrivati a puntate che duravano 2 ore e 20 minuti, eravamo bulimici. Ora staremo nelle due ore».

M.: «Avevamo un sacco di comici e ci spiaceva dire di no all’uno o all’altro. Ma l’attenzione dopo un po’ cala, ce ne siamo accorti rivedendoci da casa».

Su Carlo Taranto (ex Gialappo)

G.: «Il signor Carlo ci segue e spera che andiamo bene così nessuno gli chiederà di tornare. È diventato un asceta, ma è ancora munito di televisore».

M.: «È venuto in studio pochi giorni fa: “È bellissimo!” ha detto. Abbiamo pensato a una cosa che vorremmo fargli fare... Però guarda tutte le puntate, il primo messaggio che arriva è il suo».

Una lunga amicizia

G.: «Forest è il nostro recordman, con lui c’è un grande affiatamento umano e professionale. Marco è stato il suo testimone di nozze e Forest lo è stato di Marco. Poi ha officiato il mio matrimonio, chiunque può farlo basta che abbia la fedina penale pulita e Forest, miracolosamente, ce l’ha ancora pulita».

Interviste spiazzanti

M.: «Nei testi di Forest c’è moltissima scrittura, eppure lui riesce a spiazzarci lo stesso. È la magia tra noi. I comici hanno i loro autori, noi poi guardiamo e correggiamo tutto, le idee nascono insieme. Solo delle interviste di Forest non vogliamo sapere le domande».

Niente “Baratro” per Abatantuono

M.: «C’era l’idea di un locale infimo come scenario. All’inizio il gestore prescelto era Diego Abatantuono, aveva pure il “physique du rôle”, ma stava girando un film».

Coconduttrici per una notte

M.: «Noi facciamo una lista, ma poi una non può e l’altra chissà perché non se la sente».

G.: «Avevamo chiamato Federica Pellegrini, ma era incinta. Miriam Leone doveva venire e pure lei era incinta. Chi ci rema contro sono le gravidanze!».

Laura Pausini, una fan

G.: «Nella prima puntata ci sarà Laura Pausini, è una grande fan dello show. Tempo fa durante un suo concerto a Milano abbiamo mandato a sorpresa la nostra “Annalaisa” (Brenda Lodigiani) a duettare con lei sul palco e si è divertita molto».

Da Annalisa ad Annalaisa

M.: «Avevo visto che nei concerti Annalisa usciva sul palco dicendo: “Uh, ah” e la gente impazziva. Questa cosa ci faceva ridere, ma bisognava svilupparla».

G.: «Dopo un paio di prove con Brenda Lodigiani abbiamo pensato: “Rendiamolo un piccolo musical!”. Abbiamo aggiunto ballerini, coreografie e “Annalaisa” si è trasformata in una sorta di profeta».

I debuttanti

M.: «Herbert Ballerina aveva già lavorato con noi assieme a Maccio Capatonda. Giovanni Vernia aveva fatto Fabrizio Corona a “Mai dire talk”».

G: «Ballerina sarà un concorrente nella parodia di “Primo appuntamento”. Vernia farà un Fabrizio Corona che spara scoop assurdi e un Sinner ossessionato dalle pubblicità».

Personaggi nuovi

G.: «Toni Bonji sarà un personaggio a metà tra uno storico e un antropologo, e inoltre il giurato di un talent. Brenda Lodigiani farà la parodia di Lazza e di una conduttrice che non usa il politicamente corretto. E poi Gigi e Ross: Gigi sarà uno Stefano De Martino molto piacione e Ross farà la parodia del divulgatore scientifico Geopop».

La cesellatura

G.: «Non è che uno arriva e va in onda. Quando Max Giusti ci ha proposto Alessandro Borghese e Aurelio De Laurentiis abbiamo passato un pomeriggio a ridere. Poi ci ha mandato i testi scritti con un autore, erano lunghissimi. C’è sempre un grande lavoro di cesellatura».

Quota “scorrettezza”

G.: «I Cin Cin sono i comici più punk della tv, bisogna tenerli a bada. Noi riguardiamo i copioni, ma da quello che dicono in onda è inutile».

M.: «Arrivano con mille idee, e quattro o cinque di queste ci spedirebbero direttamente in galera».

I bersagli

G.: «Ora prenderemo di mira i podcast che girano sul web, alcuni sono esilaranti. A volte ci sono dei trapper che vanno ospiti e dicono delle cavolate che neanche il miglior Trapattoni. Al confronto, Fedez è Arbasino».

La saga di Jean Claude

G.: «Marcello Cesena ci dice mesi prima il tema dell’annata e annuncia: “Quest’anno i filmati ve li consegno con 15 giorni di anticipo!”. Poi ce li manda il giorno prima, spesso anche il giorno stesso in cui registriamo».

Il “gabbiotto”

G: «Nel nostro gabbiotto può entrare chiunque: autori, comici, tutti! Non siamo mica in una torre d’avorio».

M.: «Noi usciamo in continuazione, prima e dopo un pezzo comico andiamo in studio e, se non ci convince, lo rifacciamo».

Il derby Milan-Inter

M.: «Io sono interista. Giorgio, milanista, parla poco di calcio, soprattutto quando perde, quindi negli ultimi anni ha parlato pochissimo. Quest’anno ha avuto il buon gusto di non dire nulla dopo aver vinto un derby avendone persi sei di seguito».