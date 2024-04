“GialappaShow”, le due new entry Maccio Capatonda e Max Giusti

Il programma comico di Tv8 e Sky si è arricchito con i loro personaggi Tiziana Lupi







Maccio Capatonda e il verduraio sotto casa

Quando la Gialappa’s chiama, Maccio Capatonda risponde. Ed è così che l’attore è diventato una delle new entry della nuova edizione di "GialappaShow", in onda su Tv8 e Sky.

Lei ha esordito in tv proprio con la Gialappa’s band nel 2004 con "Mai dire Grande Fratello & Figli".

«Esatto, e poi ci sono stati tanti altri programmi della serie “Mai dire...”».

Nel programma ripropone i suoi “trailer”: il suo marchio di fabbrica.

«Anche se faccio serie tv e film, è come se non abbandonassi mai quel tipo di umorismo dal quale sono partito».

Questa volta, però, accanto ai trailer dei film ci sono anche quelli di docufilm monografici su persone comuni.

«Cerco sempre di fare la parodia dei linguaggi e, visto che sulle piattaforme ormai si fanno documentari su chiunque, mi sono adeguato, parlando del verduraio sotto casa, ad esempio».

E lei cosa guarda in streaming?

«Serie tv e film, ma ultimamente preferisco i film che mi vengono consigliati dagli amici. Con così tanto materiale, rischio di perdere la bussola. Mi sento come un bambino che viene portato in una gelateria dove ci sono cento gusti e lui non sa quale scegliere».

La televisione, invece, la guarda?

«No e la considero una grande pecca».

Max Giusti e le imitazioni di Geolier e Borghese

Se Max Giusti è l’altro nuovo ingresso del "GialappaShow" lo deve al “suo” Marchese del Grillo. «Un mese fa ero a Milano con lo spettacolo. Marco Santin e Giorgio Gherarducci, che sono miei grandi amici, sono venuti a teatro e mi hanno detto: “Dai, vieni nella nuova edizione del programma!”. Come potevo dire di no?».

Al "GialappaShow" torna a proporre le sue imitazioni...

«È un bel ritorno, non le facevo da 10 anni, ma con Marco e Giorgio che fanno da spalla... Sono anche più vecchi di me, lo scriva per favore (ride), e io sono cresciuto con loro. Per me è come avere vicino Maradona».

A proposito, imita anche il Presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis.

«Trovo abbia la stessa forza delle imitazioni di Claudio Lotito e di Cristiano Malgioglio».

Rimanendo a Napoli, imita anche il rapper Geolier.

«La figura del ragazzo che non capisce come faccia chi non vive a Napoli è quasi una lezione di vita».

Poi c’è chef Alessandro Borghese.

«Siamo amici. Gli ho raccontato in anticipo che lo avrei proposto come uno che, dopo ottantamila puntate di "4 Ristoranti", non ne può più. E lui si è divertito molto».