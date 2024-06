Gianluca Semprini e Nunzia De Girolamo nella nuova edizione di “Estate in diretta”

Ci fanno compagnia nei pomeriggi di Rai1, dal 3 giugno, tra attualità e show Antonella Silvestri







Il 3 giugno riparte "Estate in diretta". A farci compagnia nei pomeriggi di Rai1 ritroveremo Gianluca Semprini e Nunzia De Girolamo. Presenza fissa in studio Gigi Marzullo.

Gianluca Semprini: «Da giugno a settembre farò il pendolare. La mattina, colazione al mare e poi a lavorare»

Gianluca, ci saranno novità?

«Continueremo a seguire i fatti di cronaca e attualità. Dedicheremo spazio anche alla storia della tv, agli anniversari. Andremo avanti fino al 6 settembre».

Quali storie la “toccano” di più?

«Quelle sui bambini, ma anche i femminicidi che sono sempre in aumento. La vicenda che più mi ha colpito è quella di Giulia Cecchettin, la ragazza uccisa lo scorso novembre dall’ex fidanzato. Forse anche perché pure io sono padre, di Federica che ha 22 anni. Quest’episodio insegna che delitti del genere maturano in qualsiasi contesto».

Difficile parlare di certi temi quando il pubblico pensa alle vacanze...

«La cronaca non va in ferie... Noi faremo compagnia a chi, soprattutto in questa stagione, rimane da solo, a casa. Daremo consigli per evitare di rimanere vittima di truffe e per rendere più lieti i pomeriggi afosi».

Quali sono le attività estive che la aiutano a ricaricare le energie?

«Gioco a padel con mia moglie. Scarica l’adrenalina e fa bene alla coppia».

La sua famiglia rimane con lei in città o va in vacanza?

«Mia moglie e i miei figli si trasferiscono in una casetta al mare, non distante da Roma, e io faccio il pendolare. La mattina riesco a fare colazione con loro e poi prendo il treno».

La parola estate cosa evoca nella sua mente?

«I favolosi Anni 80. E il Natale del 1982, trascorso al mare, in Venezuela, dove è estate».

E la canzone?

«"Click Boom!" di Rose Villain».

Nunzia De Girolamo: «Quanta spensieratezza le vacanze da ragazzina, con tutta la famiglia, al mare e in campagna»

Nunzia, come si sta preparando?

«Sono due anni che non mi fermo mai, ma ho l’entusiasmo e l’energia tipici degli esordi. Questo programma, realizzato da una squadra meravigliosa e che affronta temi che mi appassionano, quest’anno ha un’ora in più. Uno spazio in cui racconteremo, attraverso la Rai, 70 anni del nostro Paese».

C’è un argomento che la appassiona di più?

«La cronaca nera, perché, “purtroppo”, racconta la complessità della vita, che non è tutta rosa e fiori... Quando ho iniziato a seguirla, mi sono appassionata ma anche spaventata: non andavo più in garage da sola ed ero sempre particolarmente prudente quando uscivo di casa».

Ha detto che non si ferma mai, ma quando non lavora cosa fa?

«In genere viaggio tantissimo. Con mio marito (Francesco Boccia, politico, ndr) e con mia figlia Gea, ogni estate, programmiamo un viaggio in un altro Paese. Questa estate, invece, ho preso una casa al mare, a Santa Severa, vicino a Roma, e mi godrò i miei genitori che vivono a Benevento, dove amo tornare spesso perché è lì che ci sono le mie radici, i miei amici. Lo svago più bello, poi, è la lettura: sono una divoratrice di libri. E adoro i musei».

La sua estate del cuore?

«Da ragazzina, con la famiglia di mamma, tra Formia e Gaeta. Ricordo i giochi con le mie sorelle. Andavamo a pescare. Ad agosto, poi, andavamo dalla famiglia di papà, a San Nicola Manfredi (BN), in campagna. Giravamo nei boschi alla ricerca di more e lumache. Quanta spensieratezza…».