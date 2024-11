Gianni Ippoliti conduce il talk “Genitori, che fare?”

Essere genitori è una grande sfida. E Rai3 propone, a partire dal 22 novembre nel pomeriggio, un nuovo talk, "Genitori, che fare?", che esplora le difficoltà e le gioie di questa esperienza. Alla conduzione c’è Gianni Ippoliti, che torna in tv con un programma tutto suo che lo vedrà impegnato a confrontarsi con esperti e famiglie per offrire consigli e spunti di riflessione.

Gianni questa volta si mette nei panni di un genitore. Bella sfida…

«Considerando che non ho figli, è proprio una bella avventura. Io sono da sempre un osservatore. Quando sono in spiaggia e vedo un piccolino giocare con secchiello e paletta senza disturbare in giro, mi avvicino e dandogli del lei gli dico: “Ma lo sa che è proprio un bravo bambino?”. Poi subito mi avvicino ai genitori per complimentarmi. Se invece, come mi è capitato giorni fa, vedo due ragazze inseguire i piccioni per pestarli “solo” per il gusto di farlo, mi faccio sentire».

Perché un programma sull’educazione dei figli, c’entra la cronaca degli ultimi anni?

«Sì perché una notizia su tre riguarda episodi di cronaca nera che hanno per protagonisti minori e adolescenti. Oggi si uccide per vedere che cosa si prova. Davanti a questi casi assurdi, mi domando sempre: “Ma questi ragazzi hanno dei genitori? Possibile che mamme e papà non si rendano conto della deriva dei figli?”».

Quindi cosa vedremo?

«Da un lato avremo genitori e psicologi o professori e dall’altra i ragazzi. Tra le due parti non c’è alcun rapporto di parentela o di conoscenza. Ogni appuntamento è dedicato a una dipendenza e alle interdipendenze. Un esempio? Se trattiamo il caso dei social, dobbiamo occuparci anche della dipendenza dai giochi estremi, dalle sfide social, come quella di rimanere incinta di uno sconosciuto o di attraversare i binari del treno rischiando la vita».

Un tema particolarmente urgente?

«Le storie di quelle ragazze che erano incinte e che hanno partorito all’insaputa dei genitori».