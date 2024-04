Gianni Morandi torna con “Evviva!”, un programma itinerante che lo porterà in giro per l’Italia

«La prima puntata sarà sui grandi varietà, li ricordo perché c’ero anch’io. E sono così mitici che oggi ai concerti nonni e bambini mi chiedono di cantare “Fatti mandare dalla mamma...”» Tiziana Lupi







Monghidoro, provincia di Bologna, dicembre 1957: gli abitanti del paese si sono radunati nel bar Marchioni per guardare “Il Musichiere”, il gioco musicale condotto da Mario Riva. Fanno il tifo, si divertono, cantano e, soprattutto, stanno insieme. Tra loro c’è un ragazzino di 13 anni: è arrivato con suo padre e guarda incantato quella “scatola magica” senza immaginare che, qualche anno dopo, vi muoverà i primi passi di una lunga e fortunata carriera. Quel ragazzino era Gianni Morandi: «La televisione è nata il 3 gennaio 1954, io c’ero. Per questo mi hanno chiamato a condurre “Evviva!”» esclama il cantante, a cui la Rai, per i 70 anni della tv, ha affidato il compito di raccontare la storia di generi, personaggi e temi che ne hanno fatto la storia. Lui lo farà, appunto, con “Evviva!”, appuntamento che prenderà il via venerdì 26 aprile, in prima serata su Rai1, e sarà itinerante. Al posto del tradizionale studio televisivo, infatti, ad accogliere il programma saranno diverse città d’Italia: «Sarà un bel viaggio, rigorosamente di sera, dal Trentino-Alto Adige alla Sicilia. Partiremo con la prima puntata da Roma, vedremo il Colosseo e le altre bellezze della Capitale. E, visto l’orario, vorrei essere piuttosto elegante» anticipa Morandi.

Raccontare 70 anni di storia della televisione è impegnativo.

«Per farlo, in realtà, non basterebbero sei mesi di trasmissioni quotidiane! Con “Evviva!” faremo un racconto per temi. La prima puntata, per esempio, sarà dedicata ai “sabato sera”, quelli di “Studio Uno” o di “Canzonissima”, di Mina e Raffaella Carrà. Nella puntata successiva, ci dedicheremo alle coppie famose della tv: Sandra Mondaini e Raimondo Vianello, Bice Valori e Paolo Panelli, Cochi e Renato, solo per citarne alcuni».

È il materiale delle Teche Rai.

«Le Teche sono un capitale straordinario che ci racconta quello che è stato e che, naturalmente, useremo nel programma».

Rivedremo anche lei nella televisione in bianco e nero?

«Ci sarò, ma poco. Io sono già lì a raccontare la televisione, non posso raccontare anche me stesso. Piuttosto, sarà l’occasione per rivedere cose che ancora mi emozionano».

Per esempio?

«I primi grandi programmi della tv. Uno per tutti “Canzonissima”, che all’epoca, per noi cantanti, era l’alternativa al Festival di Sanremo e, forse, era ancora più importante perché durava tre mesi. Partivamo in 48 e, alla serata finale del 6 gennaio, ci ritrovavamo in sei. C’erano sempre Claudio Villa, Massimo Ranieri, Orietta Berti… Claudio diceva: “L’importante è arrivare in finale”».

Lei “Canzonissima” l’ha vinta più volte. Memorabile l’edizione 1968-69 con “Scende la pioggia”.

«Quando rivedo l’abbraccio finale nell’edizione del ’68-’69 con Mina, Paolo Panelli e Walter Chiari, che ne erano i conduttori, mi emoziono davvero. Allora avevo appena finito il servizio militare e partecipai a “Canzonissima” senza sapere come sarebbe andata. Ero stato lontano un anno e mezzo e, nel frattempo, erano arrivati tanti altri artisti».

Torniamo al programma: nel suo viaggio sarà accompagnato da qualcuno?

«Ci saranno degli ospiti in ciascuna puntata. Iniziamo, il 26, con Carlo Conti e Leo Gassmann con cui, oltre a raccontare che cos’è per lui la televisione, avremo modo di parlare anche di suo padre e di suo nonno. Mi piace parlare della tv con i giovani che sono curiosi di sapere com’era tanti anni fa».

Nel 2022 si era parlato di un suo programma per celebrare i 60 anni di carriera, ma poi non se n’è fatto più nulla per il suo impegno come co-conduttore accanto ad Amadeus al Festival di Sanremo 2023. “Evviva!” è una sorta di festeggiamento, seppure tardivo?

«Non lo faccio con questo intento, anche perché “Evviva!” è un racconto della storia della televisione, non è un programma mio. Qui sono un testimone. Il classico show è un’altra cosa e farlo oggi è difficile, ci vorrebbe un’idea forte perché ormai è stato fatto tutto. Tra l’altro, è cambiato il modo di fare la tv. Ricordo i tempi di Antonello Falqui, quando “Canzonissima” durava un’ora e mezza e noi avevamo quattro giorni di prove per una sola canzone. Oggi si fanno programmi di quattro ore senza una prova».

Insomma, niente celebrazioni.

«No, le vedo più adatte a qualcuno che non c’è più, mentre io vorrei continuare a fare questo lavoro e a cantare in giro per l’Italia. Ai miei concerti vengono le nonne, le mamme ma anche i bambini incuriositi che mi chiedono “Fatti mandare dalla mamma” e “Apri tutte le porte”. Si crea un’atmosfera familiare che è la cosa più bella di questo mestiere».

In tempi complicati come i nostri, possiamo ancora gridare “Evviva!”?

«Ma sì! Evviva la leggerezza, evviva la musica ed evviva la televisione che ci ha portato tutto questo, insieme con i grandi sceneggiati e alle notizie da tutto il mondo. E che, ancora oggi, ci fa tanta compagnia».