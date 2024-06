“Gigi – Uno come te”, su Rai1 il concerto di D’Alessio

La scaletta della serata di musica e emozioni attraverserà oltre 30 anni di carriera Antonella Silvestri







Una grande festa con Gigi D’Alessio e tanti amici artisti. L’appuntamento è per il 13 giugno, in prima serata su Rai1 e Rai Radio2, quando andrà in onda "Gigi - Uno come te - L’emozione continua".

L’evento, da piazza del Plebiscito a Napoli, vedrà riunirsi sul palco Alessandra Amoroso, Annalisa, Arisa, Francesco Cicchella, Clementino, Antonella Clerici, Elodie, Ernia, Geolier, Guè, LDA, Fiorella Mannoia, The Kolors e Umberto Tozzi.

La scaletta della serata di musica e emozioni attraverserà oltre 30 anni di carriera di Gigi D’Alessio, permettendo al pubblico di cantare insieme con lui i brani più amati del suo repertorio. Pezzi storici come "Il cammino dell’età", "Mon amour", "Quanti amori", "Non dirgli mai", "Como suena el corazón" si alterneranno con le canzoni tratte dall’ultimo album "Fra". Tra queste, particolare attesa suscita "Nu dispietto", il singolo che ha scatenato la curiosità dei fan per la misteriosa voce femminile che duetta con Gigi. L’identità di questa voce sarà svelata proprio durante lo show.

Canzoni... per bene Anche quest’anno Gigi D’Alessio sostiene la Fondazione Santobono Pausilipon e l’ospedale pediatrico di Napoli con una raccolta fondi solidale, il cui ricavato sarà dedicato al progetto di assistenza domiciliare “Curare a casa”. E anche voi potrete fare la vostra parte. Si potrà donare, infatti, inviando un SMS solidale al numero 45592, attivo dal 7 giugno al 14 luglio.