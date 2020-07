“Gino, Gordon & Fred – Amici Miei”: su DPlay Plus un road trip culinario

Gino D'Acampo, Gordon Ramsay e Fred Sirieix ci portano in un viaggio tra Italia, Francia e Scozia per scoprire i sapori delle loro terre

01 Luglio 2020 | 13:35 di Giulia Ausani

Giovedì 2 luglio su DPlay Plus arriva “Gino, Gordon & Fred – Amici Miei”, programma in cui Gino D'Acampo fa un road trip in camper in compagnia del celebre chef Gordon Ramsay e del famoso maître d’hotel francese Fred Sirieix.

Dopo il successo di “Restaurant Swap – Cambio Ristorante”, stavolta D'Acampo si imbarca in un viaggio culinario tra Italia, Scozia e Francia, alla scoperta dei luoghi d’infanzia che hanno rappresentato il primo passo dei tre amici verso il successo.

Nella prima puntata, lo chef partenopeo ci condurrà nel cuore della Costiera Amalfitana, alla scoperta dei sapori e dei profumi della sua terra d’origine, dai limoni di Sorrento alla mozzarella di bufala del casertano. Nelle due puntate successive sarà la volta della Francia nel bacino di Arcachon, patria delle ostriche, e della Scozia, tra le splendide scogliere dell’arcipelago delle Ebridi.