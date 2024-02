“Gioco sporco”, Alberto Brandi conduce una serie di docufilm su Italia 1

A cura di SportMediaset, in onda dal 15 febbraio in seconda serata su Italia 1 Diego Armando Maradona Andrea Di Quarto







Una serie di storie per raccontare lo sport, e i suoi protagonisti, quando i trionfi agonistici lasciano spazio a vicende spesso tragiche. È questa la sfida che si propone “Gioco sporco - I misteri dello sport”, una serie di docufilm a cura di SportMediaset in onda dal 15 febbraio in seconda serata su Italia 1. «Tutto nasce da un progetto del nostro Franco Piantanida che abbiamo subito sposato e sviluppato in condivisione con Italia 1» spiega il condirettore di SportMediaset Alberto Brandi, che presenterà gli appuntamenti. «Ci piaceva l’idea di metterci alla prova su un terreno nuovo dopo aver raccontato, molto spesso in diretta, le imprese degli sportivi».

Sei i casi scelti, tutti molto diversi tra loro: «Ci sono le morti di personaggi grandissimi che lo sport sembrava avesse reso immortali, come Maradona, Senna o Pantani, e vicende ancora dai contorni oscuri come quelle del calciatore Donato Bergamini e dell’ispettore Filippo Raciti. Ma partiremo da Pistorius: la storia incredibile di un atleta che era il simbolo della perfezione, della rivincita e dell’inclusione, che il giorno di san Valentino uccide la fidanzata Reeva».

A rendere particolarmente orgoglioso Brandi è il fatto che «questo è un lavoro di totale autoproduzione. Con me e Piantanida hanno lavorato Nicola Calathopoulos, Fabio Manfreda e Giammarco Menga, un collega di “Quarto grado”, programma di riferimento quando sulle reti Mediaset si parla di crimine. C’è poi la struttura interna di produzione, videomaker, grafica e montaggio di altissimo livello».

Tutto, insomma, è fatto in casa. Prosegue Brandi: «Abbiamo scandagliato il nostro archivio digitale per recuperare immagini e testimonianze dell’epoca. E per ogni puntata abbiamo intervistato amici, parenti e giornalisti legati alle vicende. Nella prima puntata, conosceremo aspetti inediti su Pistorius raccontati dalla gente che a Gemona del Friuli (UD), dove andava ad allenarsi, lo frequentava assiduamente. C’è chi confessa di avere ricevuto una telefonata da Oscar mentre era in prigione per congratularsi della nascita di un figlio, o chi lo ha perdonato e lo aspetta ancora in Italia. Ma anche chi, come il suo biografo Gianni Merlo, ricorda che durante una cena il paratleta posò sul tavolo, presa da una tasca, una pistola per spiegargli che in Sudafrica era una cosa normale averla pronta all’uso».

In ogni puntata Brandi si avvarrà della presenza del commissario tecnico della nazionale femminile di pallavolo Julio Velasco, profondo conoscitore dello sport e delle emozioni che animano i suoi protagonisti, mentre la criminologa Margherita Carlini e la psicologa Francesca Cenci scandaglieranno le pieghe delle storie dal punto di vista di chi si occupa professionalmente dei comportamenti umani. «Tutte le storie hanno dei lati oscuri. Non era nostra intenzione cercare nuove verità. Non siamo investigatori» conclude Brandi. «Il nostro compito è quello di ricostruire le vicende aggiungendo elementi».