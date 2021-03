Giorgia Venturini: «Con “X-Style” scopriamo insieme come cambia il mondo»

Moda, tendenze, cinema e design: «In ogni puntata faremo incursioni in culture lontane» spiega la conduttrice Giorgia Venturini Credit: © Maurizio Montani Monica Agostini







Ha le idee ben chiare, Giorgia Venturini. 37 anni, originaria di Novafeltria, vicino a Rimini, che ogni martedì (dal 24 marzo) è la nuova conduttrice di “X-Style”, il magazine tv di Canale 5 che unisce vari temi, spaziando dalla moda al design, fino al cinema e al sociale.

Come si sente in questo nuovo ruolo?

«“X-Style” riprende il format di “Nonsolomoda”, un programma con cui sono cresciuta. Inoltre, ho iniziato a lavorare facendo la modella. Nel complesso mi sento come a casa».

Ci anticipa qualche contenuto?

«In ogni puntata cerchiamo di fare incursioni in culture lontane attraverso la tv, visto che non riusciamo a spostarci molto, causa pandemia. Affrontiamo il tema della nostalgia, del fascino delle piccole cose che rendono speciale la quotidianità. Raccontiamo le sfilate in formato virtuale. Non dimentichiamo la “body positivity”, la positività che fa accettare i corpi più diversi, e la fluidità di genere, argomenti che mi stanno a cuore. I canoni estetici stanno cambiando e questo è il luogo ideale in cui parlarne».

È una persona curiosa, Giorgia?

«Sono affascinata dalla scoperta, i cambiamenti non mi fanno paura».

È emozionata?

«Ho quel sano pizzico di paura che ti permette di dare il massimo. Ho voglia di crescere, di puntata in puntata».

È tra i conduttori del weekend di Radio Monte Carlo: cosa ha imparato lì?

«La voce, in radio, è l’unico strumento a disposizione per trasmettere il proprio carattere. In tv c’è anche la fisicità, si comunica su più livelli: questo mi fa sentire a mio agio».

È iniziata “L’isola dei famosi”: lei vi ha preso parte nel 2019. Che ricordi ha?

«È una grande prova psicologica, che comporta fatica fisica e mentale, che molti sottovalutano. Se avessi potuto sentire prima i naufraghi, avrei detto loro di partire con cinque chili in più!».

Un motto, invece, che lei si ripete sempre?

«Fai un passo alla volta, sappi dire anche dei “no”»