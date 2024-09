Giorgia Venturini racconta a Sorrisi la nuova edizione di “X-Style”

Da mercoledì 11 settembre riprende il viaggio alla scoperta delle ultime tendenze e degli stilisti più innovativi Antonella Silvestri







Torna “X-Style”, il programma di Canale 5 dedicato al mondo della moda e non solo. Da mercoledì 11 settembre riprende il viaggio alla scoperta delle ultime tendenze e degli stilisti più innovativi. Giorgia Venturini, con la sua inconfondibile eleganza, ci condurrà dietro le quinte di un mondo scintillante e in continua evoluzione. Tra sfilate, backstage e red carpet, la conduttrice è pronta a svelarci tutti i segreti delle nuove collezioni e dei look più cool. Ma non ci sono solo passerelle. “X-Style” è un viaggio nel mondo della creatività con ampi servizi dedicati alla cultura e al design.

Giorgia, quali saranno le grandi novità di questa edizione?

«La prima sarà lo studio con una scenografia rinnovata fatta di forme eleganti e geometriche in un mix tra reale e virtuale. C’è una grande “X” in un nuovo e sorprendente materiale».

Ci può anticipare i temi che tratterà nella prima puntata?

«Daremo spazio alla Mostra del Cinema. Tra l’altro quest’anno, per la prima volta, sfilerò anche io sul famoso red carpet! Faremo poi un viaggio nella Biennale d’Arte 2024 di Venezia e per finire parleremo della terza edizione della mostra “Homo Faber” sull’isola di San Giorgio Maggiore e in tutta la città».

Com’è cambiato il suo rapporto con la moda neegli anni?

«Da quando ero piccolissima sono sempre stata attratta da questo mondo. Il mio rapporto nel tempo si è intensificato».

Come descriverebbe il suo stile personale?

«Viaggia in base al mio umore. Ci sono giorni in cui amo abbinare ai miei vestiti o ai miei accessori persino l’elastico per i capelli (ride)».

Un suo rito di bellezza irrinunciabile?

«Dopo la doccia spalmo da una vita la stessa crema profumata alla violetta».

C’è un oggetto nel suo guardaroba al quale è particolarmente affezionata?

«Una canotta con un cuore rosso che ho da 22 anni e che è stato il mio primo capo firmato. Ricordo di averla indossata in una serata pazzesca con le mie amiche».

Qual è la sua icona di stile di sempre?

«Coco Chanel».

In un ipotetico viaggio del tempo della moda, in quale periodo storico le piacerebbe vivere?

«Adoro gli Anni 80. Li ho vissuti solo da bambina...».

La maternità ha cambiato il suo modo di vedere la moda?

«Non direi. All’inizio mi sono dovuta adattare a un certo stile perché il mio fisico era cambiato, avendo preso tanti chili in gravidanza».

C’è un capo che indossa e che fa impazzire sua figlia Sole Tea?

«Le mie borse».

Sappiamo che lei è fondatrice e presidente dell’associazione Sole che aiuta e sostiene le neo-mamme. La impegna molto?

«Sì, e la cosa mi riempie di orgoglio. Di recente abbiamo avviato una collaborazione anche con il municipio di Tor Bella Monaca a Roma e stiamo portando avanti tante iniziative a favore delle madri e delle famiglie in difficoltà».