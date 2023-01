Giorgia Venturini torna su Canale 5 con “X-Style”

Il 31 gennaio ritorna il programma di moda e nuove tendenze Giusy Cascio







Nello studio 4 di Cologno Monzese (MI) è tutto pronto per la ripartenza del programma di moda, costume e nuove tendenze “X-Style”, condotto da Giorgia Venturini il martedì in seconda serata su Canale 5. Nella prima puntata del magazine settimanale al via il 31 gennaio si parlerà di “Vacanze nell’altrove” in luoghi, hotel e destinazioni fuori dal comune, del meraviglioso mondo dell’arte gonfiabile del Balloon Museum e anche di “New beauty e gender neutral”, ovvero di bellezza autentica senza distinzioni di genere. Ma un capitolo della trasmissione è dedicato anche a un decennio che ha lasciato il segno...

Giorgia, darà ampio spazio agli Anni 90, tra moda, lifestyle, cinema... Perché questa scelta?

«Perché gli Anni 90 sono di gran moda oggi. Si sa, la moda è “ciclica”: non ci si inventa nulla da zero, ma è tutta una riscoperta, una rivisitazione. Parliamo dunque dei “nuovi 90”, rivivendo ciò che è stato, ma ambientando atmosfere e stili ai giorni nostri».

Lei negli Anni 90 era un’adolescente. Il ricordo più bello di quel periodo?

«Sì, ero una ragazzina. Proprio in quegli anni è nata la mia passione per la moda. Sognavo di diventare una modella e ho partecipato al mio primo concorso nel 1996. Di pomeriggio guardavo le repliche di “Nonsolomoda” e fantasticavo sulla vita delle top model. Provo un velo di nostalgia, perché all’epoca vivevo la dimensione del desiderio e del futuro. Il tempo è passato in un battito di mani. Ma oggi, pur in una veste diversa con la conduzione di un programma, continuo a occuparmi di moda. E insomma, è una bella soddisfazione».

Anche quest’anno non mancheranno le sue interviste a imprenditori e personaggi del mondo del design, della cultura e della moda.

«Amo queste interviste perché sono una curiosona!».

Come si prepara per trovare le domande giuste?

«Studio il curriculum dei professionisti, scopro come hanno iniziato, in che modo hanno avuto successo. Ma poi ascolto molto: mi piace quando la conversazione prende direzioni sorprendenti, oltre le domande iniziali».

Da chi inizierà in questo 2023?

«Comincerò da Simone Dominici, l’amministratore delegato di Kiko Milano. Gli chiederò come è riuscito a riposizionare nel mercato cosmetico il suo brand di trucchi con prezzi accessibili, rendendolo popolarissimo soprattutto tra le ragazze più giovani».

A lei piace il make up?

«Sì, adoro collezionare i trucchi. Ne compro a frotte, una valanga. Mi piace averli, anche se poi non li uso tutti, perché magari non li so mettere bene: per esempio, ho qualche difficoltà con l’eyeliner o con gli ombretti. Lo dico sempre alla mia truccatrice: “Insegnami!”. In realtà, quando esco, metto solo al volo un po’ di correttore, il mascara, il fondotinta e un tocco di colore sulle guance».

In base alla sua esperienza con il programma, per una donna è più importante avere stile o anticipare e seguire le mode?

«Una cosa non esclude l’altra: se sai costruirti uno stile, poi crei una tendenza, quindi anticipi le mode».

Che tipo di abiti ama indossare?

«Ho sempre amato la semplicità. Ma devo confessare che ho una vera ossessione per gli Anni 80. Metto le spalline sotto le giacche e uso molto le magliette bianche».

Da piccola giocava con i look delle bambole?

«Cambiare gli abiti alle mie Barbie era un grandissimo divertimento. Ne posseggo tuttora 260, le aveva conservate in uno scatolone la mia mamma, che non c’è più. Tra qualche anno le prenderò per giocarci insieme con mia figlia».

Sua figlia Sole Tea ha 5 mesi, come va la vita da mamma?

«Siamo nella fase dello svezzamento: dopo la frutta, le prime pappe. E sto valutando di iscriverla al nido così potrà socializzare con altri bimbi, è importante».

La sua visione del lavoro, della famiglia e della vita è cambiata con la maternità?

«Chiaro, l’arrivo di un figlio ha un impatto enorme. Ma io credo che non bisogna “annullarsi”. Continuo a essere donna a 360 gradi. Coltivare i propri interessi e lavorare è essenziale per il benessere di tutta la famiglia: della coppia e anche dei bambini».

Il segreto di stile che cercherà di trasmettere alla sua bambina?

«Il valore dell’eleganza, quella vera. Il segreto sta nel portamento. L’ho imparato guardando mia madre: puoi indossare abiti firmati e costosissimi, ma se non sai portarli, l’eleganza non si vede. Mia mamma Tea era naturalmente elegante, grazie al suo portamento. Non è una cosa che si può insegnare, conta l’esempio. Io insegnerò a mia figlia ad aver cura e rispetto del corpo. E a togliere, più che aggiungere, davanti allo specchio: un accessorio basta, due possono essere troppi. Non mi piacciono le donne “addobbate” come alberi di Natale (ride)».

Se per “X-Style” le proponessero di intervistare suo marito Marco De Santis, imprenditore nel campo della logistica, accetterebbe? E che cosa gli chiederebbe?

«Da professionista, accetterei di fare l’intervista anche se in ballo ci fosse un affetto, sì. Anzi, sarei avvantaggiata perché lo conosco. La prima domanda sarebbe sui suoi inizi, e su come è riuscito a emergere».