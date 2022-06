Giorgio Zanchini su Rai3 con il nuovo talk “Filorosso”

Non sono previste vacanze per l’informazione che da martedì 28 giugno si arricchisce di un nuovo programma Simona De Gregorio







Non sono previste vacanze per l’informazione di Rai3, che da martedì 28 giugno si arricchisce di un nuovo programma, "Filorosso", condotto dal giornalista Giorgio Zanchini, affiancato da Roberta Rei.

Partiamo dal titolo. Cosa significa filorosso?

«Definisce il nostro tentativo di creare un contenitore televisivo in cui ci sia una coerenza narrativa nell’affrontare un tema di attualità».

Ci fa un esempio?

«Parleremo della guerra in Ucraina con un reportage sul campo, dopodiché affronteremo le difficoltà dei pescatori che sono stati messi in ginocchio dall’aumento del prezzo del gasolio, per finire con un’intervista a un politico sulle ripercussioni economiche che il conflitto sta generando nel nostro Paese».

Avrete molti reportage?

«Sì, tantissimi, seguiti da Roberta Rei. Andare sul luogo è essenziale per raccontare un fatto».

Non crede che la tv sia inflazionata da programmi d’informazione?

«No, l’informazione è un dovere del servizio pubblico, che deve tenere accesi i fari anche in estate. La sfida è quella di farla in modo serio».

E la serietà come si raggiunge?

«Dando spazio a più voci, ma prestando attenzione alla scelta degli ospiti. L’affidabilità e la competenza sono essenziali».

E quanto è importante il modo di comunicare le notizie?

«È fondamentale. In questo i Paesi anglosassoni sono di esempio. Fanno un’informazione chiara e fruibile da tutti. Mentre da noi il giornalismo politico e quello culturale sono ancora spesso per addetti ai lavori».