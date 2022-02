Giovanna e Amadeus su Rai1 con “Affari Tuoi Formato Famiglia”

Sei puntate al via sabato 19 febbraio in prima serata su Rai1 Tiziana Lupi







Questa volta tocca alle famiglie. Dopo i concorrenti singoli e le coppie di sposi, a giocare saranno i gruppi familiari. Stiamo parlando di "Affari Tuoi Formato Famiglia", sei puntate al via sabato 19 febbraio in prima serata su Rai1. In ogni puntata ci saranno due partite in cui giocheranno prima un concorrente e poi un vip, entrambi con i loro cari. A condurre sarà Amadeus. Al suo fianco la moglie Giovanna Civitillo. Tra le novità, tre “Pacchi Fortuna” che renderanno ancora più imprevedibile l’andamento del gioco, di cui qui ricordiamo alcune curiosità.

"Affari Tuoi" è nato dal format olandese "Deal or No Deal" ed è prodotto da Endemol Shine Italy. Prima di Amadeus il programma ha avuto altri sei conduttori. La prima puntata è andata in onda il 13 ottobre 2003.

La prima vincita da 500 mila euro è stata del concorrente Roberto Pepi, il 5 febbraio 2004. Dopo di lui, solo altre 14 persone sono riuscite nell’impresa. Al 2006 e al 2012 risalgono le uniche due vincite record di un milione di euro.

Dal 2003 al 2017 sono andate in onda 2.653 puntate nella fascia di access prime time. A queste vanno aggiunti diversi speciali di prima serata come quelli per la Lotteria Italia e Telethon. Ci sono stati anche, tra gli altri, due speciali dedicati agli Anni 80 (i concorrenti erano tutti nati dal 1980 al 1989 e i premi erano espressi in Lire) e, in occasione dei 10 anni della trasmissione, due puntate condotte da Flavio Insinna in cui tutti i precedenti conduttori del programma hanno partecipato in qualità di concorrenti e devoluto in beneficenza l’importo vinto.

Antonella Clerici ha proposto 10 puntate speciali intitolate "Affari Tuoi – La rivincita" cui hanno partecipato i concorrenti che, nella storia del programma, avevano vinto poco o niente.

Il programma va (o è andato) in onda in 41 Paesi. Quella italiana è una delle poche versioni in cui i premi sono contenuti in pacchi. Nella maggior parte degli altri casi vengono utilizzate delle valigie.