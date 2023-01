 “Giusina in cucina – La Sicilia a tavola”: un nuovo viaggio ai fornelli con Giusi Battaglia

Dal 28 gennaio su Food Network torna una nuova stagione, alla scoperta di tanti piatti titpici della cucina siciliana Redazione Sorrisi







Giusi Battaglia alla scoperta della tradizione cucinaria siciliana, insieme al suo pubblico: dal 28 gennaio su Food Network (canale 33), ogni sabato alle 15:45, torna "Giusina in cucina – La Sicilia a tavola".

Nella nuova stagione del programma, che il 18 febbraio arriva anche al traguardo importante della centesima puntata, Giusi torna tra i fornelli di casa, per riprendere il viaggio ispirato alla sua amata terra, con tanti piatti della tradizione gastronomica siciliana e molte ricette quasi dimenticate di diverse province siciliane, con l’obiettivo di donare loro una nuova vita a tavola.

La ricca tradizione della cucina siciliana è una fonte quasi infinita di piatti sorprendenti. Così, nella nuova stagione di "Giusina in cucina – La Sicilia a tavola" non mancheranno sfiziosi primi piatti tra cui la pasta alla carrettiera; i lievitati come la pizza di Erice, molto profumata grazie alle erbe aromatiche e la Mattonella, regina incontrastata della gastronomia palermitana; gustose seconde portate tra cui il pollo alla stimpirata, condito con un mix irresistibile di verdure e aromi; la frittella, un piatto unico a base di verdure che è diventato un simbolo della cucina siciliana, senza dimenticare i dolci come le crostatine di cannolo, ricetta del riciclo, i cuddureddi di Vicari, dolce tipico del Carnevale a Vicari, in provincia di Palermo, i Ciauni di Valdina, insieme a molte altre delizie.