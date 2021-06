“Giusina in cucina” per l‘estate ha trasferito la cucina sulla spiaggia

Food Network ambienta un programma tv in uno dei posti più incantevoli d’Italia Giusi Battaglia Simona De Gregorio







Dopo averci fatto scoprire le infinite ricette della tradizione siciliana dalla cucina della sua casa di Milano, Giusi Battaglia ci porta ora a visitare il suo posto del cuore: Favignana.

Lì e a Ustica sono ambientate le nuove puntate di “Giusina in cucina - Seacily Edition”, in partenza sabato 26 giugno su Food Network. «Quando torno a Palermo, dove sono nata, trovo sempre il modo di passare qualche giorno a Favignana. Sono stregata dai fondali sabbiosi, dai colori dell’acqua... per me è il paradiso!» dice.

Giusi, quale sarà la sua base a Favignana?

«Mi vedrete all’opera nella cucina di una casetta sopra il Lido Burrone, che si affaccia proprio sulla splendida spiaggia che frequento con la mia famiglia».

E da lì cosa ci preparerà?

«Vi porterò alla scoperta del tonno rosso, un prodotto tipico di quest’isola, che si presta a tanti piatti: scottato con il sesamo, per condire la pasta, in polpette...».

Da esperta di cucina ha scoperto nuove pietanze?

«In ogni ristorante il tonno la fa da padrone. Io vado matta per la “muddica”, il pane raffermo e grattugiato. E ho assaggiato un delizioso tonno “ammuddicato”, cioè con una impanatura corposa a base anche di pistacchi».

Vista la sua passione per il tonno, ha visitato l’ex tonnara?

«Certo. Una signora di 84 anni, ex ristoratrice, mi ha fatto da guida e mi ha raccontato come si pescava il tonno che veniva poi cotto. Ancora si vedono esposte le enormi confezioni di latta in cui veniva inscatolato».

Altre curiosità?

«Sono stata in un campo dove coltivano antiche qualità di grano, che vengono usate anche per la busiata, una pasta tipica, ottima con il pesto trapanese. Volete assaggiarla? Sbollentate 200 grammi di pomodorini e privateli della buccia. Metteteli nel frullatore con 100 grammi di mandorle e 100 di pecorino, olio evo, basilico, 2 spicchi d’aglio, sale e pepe. Cuocete 300 grammi di busiate e conditele con il pesto».