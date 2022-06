“Giusina in cucina” torna con nuove golose ricette

Dal 18 giugno, ogni sabato alle 15.45 su Food Network, Giusi Battaglia torna con "Giusina in cucina - Seacily Edition" Simona De Gregorio







Da Porto Empedocle alla Scala dei Turchi, dalla Valle dei Templi alla Basilica di San Gerardo... Dal 18 giugno, ogni sabato alle 15.45 su Food Network, Giusi Battaglia torna con "Giusina in cucina - Seacily Edition" per proporci tante novità tutte da assaporare, cucinando vista mare nello splendido scenario delle coste siciliane. E noi ne abbiamo approfittato per farci suggerire alcuni invitanti aperitivi estivi in piena tradizione sicula.

In piedi

«Per un aperitivo a buffet sono ottimi i cuoppi di carta paglia in cui inserire monoporzioni di frittura di calamari e verdure. E poi piccole arancinette di riso con ragù di piselli e formaggio o con formaggio e acciuga. Immancabile anche lo sfincione, da servire con un tagliere di formaggi, tipo la tuma e il primosale, e salsiccia aromatizzata al finocchietto».

In spiaggia

«In estate è bello attardarsi in spiaggia magari in compagnia di un aperitivo portato da casa in una borsa frigo. In questo caso consiglio un cous cous freddo con mozzarella, pomodoro e un pesto di basilico fresco. Quindi, una quiche di pasta sfoglia con zucchine, pomodorini e formaggio, già tagliata a fettine. E un pecorino stagionato con una focaccia di pane».

Anche cena

«Se volete organizzare un aperitivo seduti che si prolunghi e diventi cena, vi suggeresco i rotoli di peperoni arrostiti, spellati e farciti con un ripieno composto da soffritto di cipolla, acciughe, poca salsa di pomodoro, pangrattato e parmigiano grattugiato e poi passati a gratinare in forno coperti da pangrattato e parmigiano. Ottimo il timballo di melanzane, una sorta di parmigiana coperta in superficie con l’uovo sbattuto che in forno si solidifica. Sempre gradite anche la classica caponata e una pizza farcita. E, per concludere, una granita al gelso e panna montata».

Con i bimbi

«Se ci sono anche i bimbi punterei sulla rosticceria mignon: pizzette, brioscine con burro e prosciutto cotto, involtini di wurstel e pasta sfoglia. E poi dei timballi monoporzione di pasta al forno con gli anelletti, da condire a piacere».