“Giusina in cucina” torna con tante nuove ricette

Con l’inizio del nuovo anno Giusi Battaglia è pronta a rimettersi ai fornelli per una nuova stagione di "Giusina in cucina - La Sicilia a tavola", al via su Food Network sabato 13 gennaio. E oltre a proseguire il suo viaggio alla scoperta della tradizione gastronomica siciliana, in queste puntate ci svelerà i piatti che ama preparare per la famiglia, gli ospiti e gli amici.

Giusi, che cosa non deve mai mancare in dispensa?

«Il pomodoro, un po’ di formaggio e una cipolla. Si possono fare piatti buonissimi e gustosi con pochissimo. Io adoro la pasta al pomodoro con abbondante grana».

Una ricetta di pesce semplicissima per chi non è un cuoco provetto?

«Il pesce spada panato alla palermitana. Basta fare un’emulsione di olio, limone, sale e origano, bagnare con la stessa il pesce e poi passarlo nel pangrattato. Quindi, cuocerlo in una padella ben calda».

Un piatto “salvacena”?

«La pizza di pane. Prendete il pane raffermo, lo bagnate nel latte, lo disponete in una teglia e condite con quello che preferite: salsa, formaggi, salumi... Mettete in forno e cuocete per 15 minuti».

E uno da preparare in anticipo?

«Vista la stagione, punterei su delle zuppe di verdura che si conservano in frigorifero per diversi giorni».

Come far mangiare le verdure ai bambini?

«Mettendole nei legumi e frullandole, oppure nelle torte salate o nelle polpette».

Un dessert da fare rapidamente?

«Il bianco mangiare. La ricetta prevede solo la preparazione della crema di latte. Occorrono: 1 litro di latte, 130 g di zucchero, 90 g di amido, scorza di limone e cannella. Per guarnire, pistacchi tritati e cioccolato in scaglie».

Una ricetta siciliana gustosa e veloce?

«La pasta c’anciova, con alici sotto sale, pangrattato, pinoli e uvetta».