Gli show che vedremo in tv nel 2021

24 Dicembre 2020 | 10:24 di Redazione Sorrisi

di Giusy Cascio, Francesco Chignola, Barbara Mosconi e Solange Savagnone

C’è posta per te - Canale 5 dal 9 gennaio

Il 2021 inizia in grande stile con la nuova edizione di “C’è posta per te”, popolarissimo people show condotto da Maria De Filippi il sabato sera su Canale 5. Il programma, così amato dal pubblico, mette al centro le storie commoventi e divertenti di persone comuni che hanno sogni da realizzare o incomprensioni familiari da appianare. E a questo cocktail di emozioni prendono parte tanti ospiti, italiani e internazionali. Nella prossima stagione, al via il 9 gennaio per una decina di puntate, vedremo tra gli altri Sabrina Ferilli e sua mamma, l’attore turco Can Yaman, Gerry Scotti e Paolo Bonolis.



Amici - Canale 5 da marzo

Dal 9 gennaio riapre i battenti la scuola di “Amici” al sabato pomeriggio e nel daytime (in onda su Italia 1). In questa edizione, che celebra i 20 anni del programma, i ragazzi lottano da soli e non più a squadre per difendere il proprio banco in vista della grande occasione: l’accesso al Serale dello show, che andrà in onda in primavera. La giuria della prima serata è in via di definizione, ma intanto i telespettatori hanno apprezzato le due nuove insegnanti ingaggiate da Maria De Filippi, ovvero la maestra di ballo Lorella Cuccarini e quella di canto Arisa.



Siamo così - Raiuno 8 marzo

Lo speciale “Siamo così” di Raiuno, l’evento tv pensato per la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne del 25 novembre è slittato al 2021 per l’emergenza Covid. Maria De Filippi, al timone dello show con le amiche Sabrina Ferilli e Fiorella Mannoia, ha dichiarato che la trasmissione potrebbe andare in onda l’8 marzo, data simbolica in cui si celebra la Festa della donna.



71° Festival di Sanremo - Raiuno dal 2 al 6 marzo

Si scaldano i motori per la macchina di Sanremo, con tutte le variabili dovute al Covid. Per il conduttore Amadeus, al suo secondo Festival, l’edizione numero 71 sarà quella della rinascita e della speranza. Con 26 Big e, come l’anno scorso, le irriverenti incursioni sul palco di Fiorello.



La canzone segreta - Raiuno dal 13 marzo

Ispirato al format francese “La chanson secrète”, a marzo arriva su Raiuno un nuovo show del sabato sera condotto da Serena Rossi. In ogni puntata alcuni personaggi famosi ricevono delle sorprese da colleghi, amici o parenti: gli ospiti, seduti in poltrona al centro dello studio, ascoltano le note di un brano a loro caro e scopriranno chi lo canta...



Avanti un altro! - Canale 5 prossimamente

Nelle nuove puntate di “Avanti un altro!”, con i protocolli anti Covid, tante cose cambiano: vietate le invasioni di campo del Bonus e della Bonas, e anche Paolo Bonolis e Luca Laurenti interagiranno a distanza. Nel cast entrano nuovi personaggi: un “cerco moglie”, un playboy degli Anni 60 e due ragazze che rappresentano il “duello“ Nord-Sud.



Penso che un sogno così - Raiuno 11 gennaio

Giuseppe Fiorello porta in televisione il suo spettacolo teatrale “Penso che un sogno così“ in cui, attraverso le canzoni di Domenico Modugno, racconta la sua infanzia, la Sicilia e un’Italia che non c’è più in un viaggio ammantato di tenerezza e nostalgia.



Italia’s got talent - Tv8 da gennaio

Torna lo show di Tv8 che porta alla ribalta artisti, musicisti, ballerini, acrobati, inventori, comici, maghi e performer di ogni età. Confermata la giuria con il simpaticissimo Frank Matano, veterano del gruppo, la signora della discografia Mara Maionchi, la campionessa olimpica Federica Pellegrini e l’imprenditore Joe Bastianich. Per il quinto anno consecutivo alla conduzione vedremo Lodovica Comello.



Zecchino d’oro - Raiuno 29 maggio

Rimandato causa Covid, il classico appuntamento con le canzoni del Coro dell’Antoniano è in calendario a fine maggio. Sarà condotto in tandem da Carlo Conti e Mara Venier. Per i piccoli fan (e per arrivare preparati all’evento) dal 4 dicembre è già disponibile la compilation con i brani di questa 63a edizione.



Top dieci - Raiuno dal 9 aprile

Il varietà condotto da Carlo Conti aveva debuttato nel giugno 2020 e ora torna per un altro giro di giostra: sei serate a partire dal 9 aprile. Due squadre composte da personaggi noti fanno a gara nell’indovinare i primi posti di classifiche di ogni tipo: musica, sport, attualità, storia, cinema...



Lui è peggio di me - Raitre dal 28 gennaio

Giorgio Panariello e Marco Giallini sono l’inedita coppia dello show di Raitre. Diventati amici durante i mesi del lockdown, hanno pensato bene di portare in tv la reciproca simpatia. Due artisti, stesso teatro, due set opposti: ognuno si esibisce nel proprio spazio, e al centro del palco l’incontro e le esibizioni di ospiti e amici. Il titolo è un omaggio all’omonima commedia di Enrico Oldoini con la mitica coppia Adriano Celentano e Renato Pozzetto.



Che fine ha fatto Baby Jane - Raitre giugno

Previsto a dicembre, il programma di Franca Leosini slitta a fine stagione e raddoppia. Saranno quattro prime serate in cui la giornalista va a rintracciare alcuni protagonisti delle “storie maledette” di cronaca nera, per vedere cosa ne è stato di loro una volta usciti del carcere e reinseriti nella società. Il titolo richiama il famoso thriller di Robert Aldrich con Bette Davis.



La pupa e il secchione e viceversa - Italia 1 primavera

Cambio della guardia alla conduzione del programma di Italia 1: il comico Andrea Pucci prende il posto di Paolo Ruffini. Confermata, invece, Francesca Cipriani, lei stessa ex “pupa” e vincitrice della seconda edizione del programma. In queste sei nuove puntate, ambientate in una villa nei dintorni di Roma, si sfideranno cinque coppie di pupe e secchioni e tre coppie di “viceversa”, ossia di pupi e secchione. Chi vincerà?



Il cantante mascherato - Raiuno dal 29 gennaio

Milly Carlucci torna con la seconda edizione del talent che vede protagonisti dei cantanti noti celati sotto incredibili travestimenti. Cinque serate (una in più della scorsa stagione). In giuria, Patty Pravo, Flavio Insinna e Francesco Facchinetti. Probabile anche un giurato “mascherato”. Nella prima edizione vinse Teo Mammucari nascosto dentro al Coniglio.



Stasera tutto è possibile - Raidue dal 12 gennaio

Parte martedì 12 gennaio (e dal 18 si sposta di lunedì) il programma che mette alla prova personaggi dello spettacolo e dello sport in sfide di vario genere: canzoni, balli, sketch, fino alla terribile “stanza inclinata”. Al timone riconfermato Stefano De Martino, presente già nell’ultima edizione in onda nell’autunno 2019.



La caserma - Raidue gennaio

Visto il successo di “Il Collegio” Raidue ha messo a punto un docu-reality nuovo di zecca. S’intitola “La Caserma” e coinvolge 21 ragazzi fra i 18 e i 22 anni: per sei settimane devono convivere fra addestramenti ed esercitazioni a contatto con la natura in una struttura di montagna adibita a caserma. Il luogo prescelto è Levico, in provincia di Trento.



Fuori tema - Raidue dal 15 marzo

Da metà marzo la seconda serata del lunedì è appaltata al duo comico Ale e Franz. Titolo dello show: “Fuori tema”. In ogni puntata i due amici, insieme con una band e tanti complici e ospiti, mettono in scena una divertente girandola di gag, equivoci, sketch, momenti musicali. Sul palco e dietro quinte.



Scherzi a parte - Canale 5 prossimamente

Grande ritorno di un classico delle reti Mediaset. “Scherzi a parte“, infatti, debuttò su Italia 1 nel lontano 1992 e da allora, fra decine di scherzi (alcuni memorabili) a personaggi dello spettacolo, dello sport, della politica, si contano 14 edizioni. Le ultime due sono andate in onda su Canale 5 e sono state condotte da Paolo Bonolis a distanza di tre anni, rispettivamente nel 2015 e nel 2018.



La musica che gira intorno - Raiuno 15 e 22 gennaio

Fiorella Mannoia torna su Raiuno con uno show che porta il titolo di un famoso brano di Ivano Fossati. Già nel 2017 la cantante era stata protagonista di un varietà, “Un, due, tre… Fiorella!”, che aveva avuto grande successo e

aveva rivelato il lato di intrattenitrice e padrona di casa, oltre che di splendida interprete, della Mannoia.



L’isola dei famosi - Canale 5 prossimamente

È uno degli appuntamenti più attesi della prossima stagione, ma la data di partenza è incerta. Così come il casting e la location, ancora da definire. Certissima, invece, la conduttrice: al comando di un manipolo di naufraghi famosi sbarca (in studio, ovviamente) Ilary Blasi. Per lei è un debutto in uno dei reality più amati della tv. Prende il posto di Alessia Marcuzzi, che ha condotto il programma nelle ultime cinque edizioni trasmesse da Canale 5. L’ultima è andata in onda da gennaio ad aprile del 2019 ed è stata vinta dal judoka Marco Maddaloni, che nella puntata finale ha sconfitto Marina La Rosa.



Ti sento - Raidue dal 12 gennaio

Pierluigi Diaco cambia rete e sbarca su Raidue il martedì in seconda serata con un programma dal titolo evocativo: “Ti sento”. Il conduttore ospita di volta in volta un personaggio coinvolgendolo in un’esperienza “sonora”. Da alcune note si parte per imbastire un racconto fatto di ricordi e sprazzi di vita.



Game of games - Raidue dal 15 marzo

Da metà marzo il lunedì è di Simona Ventura. La conduttrice torna in prima serata su Raidue con sei puntate di “Game of games”. È una gara fra 12 concorrenti che si affrontano con l’obiettivo di superare alcune divertenti sfide pur di partecipare all’ultima prova, chiamata per l’appunto il “Gioco dei giochi”, e vincere il premio finale. Ad aiutare i partecipanti ci saranno sei personaggi famosi del mondo dello spettacolo, dello sport, della musica. Il format arriva dagli Stati Uniti dove è stato portato al successo per ben quattro stagioni da Ellen DeGeneres sulla Nbc.



Andiamo avanti - Raiuno dal 12 marzo

È in calendario a marzo 2021 un nuovo show con Claudio Baglioni e Pierfrancesco Favino. Coppia non del tutto inedita visto che i due hanno già duettato, intrattenuto il pubblico e scherzato sul palco del Festival di Sanremo del 2018. Eccoli qui, di nuovo insieme, per tre appuntamenti serali con ospiti e musica dal vivo. Un ritorno alla ribalta per Baglioni che ha da poco pubblicato il suo nuovo album, “In questa storia che è la mia”.



Lol: chi ride è fuori - Prime video prossimamente

Dieci comici devono restare seri per ben sei ore consecutive provando, contemporaneamente, a far ridere gli avversari per aggiudicarsi 100 mila euro da devolvere in beneficenza. A osservare e giudicare questa esilarante gara per sei puntate ci saranno Mara Maionchi e Fedez.



Si fa sol la sera - Raitre dall’8 marzo

Alle 20.25 appuntamento quotidiano con il pianista Stefano Bollani: da lunedì a venerdì un concerto di musica e parole con cantanti, musicisti, attori, scrittori, registi e comici. Presenza fissa, l’attrice Valentina Cenni. Andrà in onda per due mesi.



Città segrete - Raitre dal 13 marzo

Cinque nuove puntate che Corrado Augias dedica a Milano, Firenze, Palermo, Berlino e, per Pasqua, alla Roma dei tempi della persecuzione dei cristiani.



Bake off Dolci sotto un tetto - Real time dall’1 gennaio

Flavio Montrucchio conduce una nuova sfida tra aspiranti pasticcieri: in gara sei coppie formate da parenti. A giudicarle, Damiano Carrara, Ernst Knam e Clelia d’Onofrio.



Il laboratorio del re del cioccolato - Food network da febbraio

Ernst Knam, il famoso pasticciere stellato, svela alcuni dei suoi golosi segreti.



Amore criminale - Raitre dal 22 aprile

Veronica Pivetti ricorda alcune delle tante donne uccise in questi anni dando voce alle loro famiglie. Sei puntate.



Eden - Un pianeta da salvare - La7 dall’11 gennaio

Licia Colò per nove settimane ci conduce attraverso le bellezze naturali del pianeta, parlando del difficile rapporto tra uomo e ambiente.