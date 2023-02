“Green table” al via con i consigli di Vittorio Vaccaro

Attore e appassionato di cucina, Vittorio Vaccaro arriva su Food Network da martedì 21 febbraio con il nuovo programma "Green table", un viaggio alla scoperta delle aziende agricole lombarde, per scoprire i segreti della terra e i prodotti tipici locali.

Vittorio, ci dica una scoperta che ha fatto nel suo viaggio.

«Sono rimasto stupito da un agricoltore che coltiva il pak choi, un ortaggio cinese che ricorda la nostra bieta. Il sapore è delicato, erbaceo, con un finale amaro. Ed è ottimo stufato oppure usato per preparare la frittata».

Come fare una spesa green?

«Chi vive nei paesi è facilitato perché ci sono cascine e piccole aziende. A chi sta in città suggerisco di fare una gita fuoriporta dove si trovano produttori locali. E comunque anche nei grandi centri esistono i mercati e le botteghe. Poi, oggi basta andare su Internet per scovare realtà che forniscono un servizio a domicilio. Un consiglio che vale soprattutto per la carne: scegliete piccoli produttori che allevano gli animali al pascolo, fatevela spedire e congelatela».

Quali sono i prodotti di questa stagione da portare in tavola?

«Tutti i tipi di cavolo, le erbette, gli asparagi e i carciofi. Per esaltarne il gusto io li cuocio sottovuoto a bassa temperatura, usando il roner, uno strumento utilissimo: si impostano temperatura e tempo di cottura, si collega alla corrente e si immerge in una pentola piena di acqua dove viene inserito anche il cibo all’interno di un sacchetto per il sottovuoto. Gli alimenti cuociono da soli, il sapore si mantiene integro e c’è un grande risparmio energetico perché il consumo è pari a quello del led della tv spenta».

Ci suggerisce un menu?

«Partirei con un antipasto originale: una vellutata di zucca e porri. A seguire, spaghettoni conditi con carciofi e alici sottolio. E per finire un filetto con contorno di erbette saltate».