Greggio e Iacchetti: dal 1994 ad oggi, storia di una coppia di fatto

Curiosità e aneddoti dei loro 27 anni a "Striscia la notizia". Dove tornano dal 13 dicembre Barbara Mosconi







Dici “Greggio” e subito dopo ci attacchi “Iacchetti”. Sono loro, Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti la coppia più longeva di “Striscia la notizia”. Sono stati dietro la scrivania del tg satirico di Antonio Ricci per ben 2.530 puntate e 27 edizioni. La prossima, che inizia il 13 dicembre, sarà la 28ª volta insieme. Racconta Iacchetti: «In tv io e Greggio ci diamo sempre del “lei”. Qualcuno mi chiede: “Ma quando andate a mangiare la pizza vi date del lei?”. E io rispondo: “Certo! È educazione”».

Altri record

Greggio e Iacchetti hanno condotto la puntata più vista di sempre (era il 23 settembre 2002 e si registrarono 3.870.000 telespettatori) e quella più breve di sempre (il 13 gennaio 1998, durò solo 35 secondi in segno di protesta per l’eccessiva pubblicità mandata in onda prima della trasmissione).

Tapiri per tutti

Nel 1998 Iacchetti venne filmato nel programma “Milano-Roma” senza cintura di sicurezza. Per questa disattenzione fu premiato con il Tapiro d’oro dallo stesso Ezio Greggio. Una cortesia reciproca. Greggio, infatti, qualche tempo prima aveva a sua volta ricevuto dalle mani di Iacchetti il Tapiro d’oro perché in un episodio della serie “Anni ’50” da lui interpretata sullo sfondo appariva un traghetto moderno: un vero anacronismo.

Il primo incontro

Ezio Greggio debuttò a “Striscia” sin dalla prima puntata nel 1988. Iacchetti fece la sua comparsa sei anni dopo. Ricorda Greggio: «Ero a Roma per promuovere un film e andai al “Maurizio Costanzo Show”. C’era Enzino e lo salutai, aveva questo suo fare molto deferente lontano dai soliti modi di altri colleghi, mi incuriosì e alla fine chiesi a Costanzo: “Ma com’è Enzino se dovessi proporlo a Ricci?”. E lui rispose: “Mi sembra bravo, sareste una coppia perfetta”». Ricci tra l’altro aveva già adocchiato Iacchetti in foto, ma lo aveva scambiato per un comico pugliese, Gianni Ciardo. L’equivoco portò bene.

Partner diversi

Greggio ha condotto “Striscia” anche con Gianfranco D’Angelo, Raffaele Pisu, Ric, Claudio Lippi, Michelle Hunziker, Emilio Fede, Franco Neri e Gerry Scotti. Iacchetti ha “tradito” Greggio solo con Lello Arena (nel ’94 e nel ’95) e con Giobbe Covatta per due puntate nel 2005.

Fuorionda

«Ci sentiamo spesso, a volte riusciamo pure a vederci, siamo una coppia pur essendo due single, è un legame vero e il pubblico lo capisce» dichiara Greggio. «Un po’ di anni fa eravamo nel centro di Milano, volevamo andare in libreria e si è radunata talmente tanta gente attorno che arrivarono i vigili e ci scortarono».

Il tempo delle veline

Dice Ezio Greggio: «Se c’è un segno per lo meno anagrafico che ti fa sentire le differenza con gli inizi sono le Veline. Una volta quando arrivavamo a “Striscia” c’erano le nuove Veline, non dico che erano coetanee, ma eravamo in una zona di potenziale fidanzamento. Ora arriviamo e troviamo delle nipoti». In effetti Iacchetti quasi vent’anni fa si fidanzò con l’allora Velina Maddalena Corvaglia.

Cani e altri animali

In tanti anni quattro cani hanno fatto compagnia ai due conduttori: Emilio Fido, Willy, Mia e Lucino. Prima Willy e ora Lucino sono stati adottati da Iacchetti: «L’anno prossimo Lucino, calcolando i suoi nove anni canini, compirà 70 anni proprio come me! A “Striscia” lo viziano tutti, passa in regia e gli danno un biscotto, poi va dalle sarte e gliene danno un altro». E Greggio? «Non si è visto in tv, ma io ho portato più volte le vongole fresche: le ho lasciate in camerino, poi ci siamo fatti uno spaghetto con Enzino».

Nemici di tifo

Greggio è tifosissimo della Juventus, Iacchetti dell’Inter. Numerosi i siparietti calcistici che avvengono sul bancone, eppure finora Ezio ed Enzo non sono mai andati allo stadio insieme. «Lui vuol portarmi in tribuna d’onore allo stadio di Torino» confessa Iacchetti, «se poi l’Inter perde i tifosi non me la perdonano, meglio che le partite le veda a casa». Di rimando Greggio: «Quest’anno forse verrebbe perché noi juventini siamo talmente in crisi… Anzi verrebbe con il sigaro in mano e il cappotto di astrakan e avrebbe pure una chance di passare una bella serata».

Grandi progetti

«Ezio mi ha stupito dicendo che ha voglia di fare teatro» racconta Iacchetti. «Mi ha telefonato già due volte: “Perché non mettiamo in piedi una cosa teatrale?”, anche se lui non ha idea di che impegno ci voglia, il teatro è molto faticoso, ma il rapporto con il pubblico dà tanta soddisfazione. Vorrebbe fare un tour mondiale: ci sono tanti italiani che ci vedono all’estero. Ha già trovato l’idea, uno spettacolo che racconti la nostra storia nei 28 anni di televisione insieme, con spezzoni, scene cancellate, fuorionda». Conferma Greggio: «È un’idea che potrebbe essere molto carina. Da fare. Almeno finché riusciamo a riconoscerci l’un l’altro!».