“Guess my age”: in arrivo le nuove puntate su TV8

Foto: Enrico Papi nello studio di "Guess my age"

24 Aprile 2020 | 16:59 di Giulia Ausani

Lunedì 27 aprile arriva su Tv8 la nuova edizione di "Guess my age - indovina l'età", game show condotto da Enrico Papi in onda dal lunedì al venerdì alle 20.30. Il gioco è sempre lo stesso: un concorrente dovrà indovinare l'età di sette sconosciuti.

Tra le guest star troveremo: Giulia De Lellis, Filippo Magnini, Elettra Lamborghini, Paolo Brosio, Flavia Vento, Pamela Prati, Giampiero Mughini, Francesca Cipriani, Gabriele Cirilli e Anna Falchi.



Come funziona il gioco

Il gioco si articola in sette manche. Nelle prime sei, i concorrenti hanno a disposizione altrettanti indizi: un brano musicale uscito lo stesso anno di nascita dello sconosciuto; la foto di un vip della stessa età; il Ricordo, cioè un aneddoto della sua vita; un fatto di attualità del suo anno di nascita; un evento del mondo dell'intrattenimento accaduto in quella stessa data; e infine la possibilità di scrutare lo sconosciuto più da vicino. Ogni anno di differenza tra la risposta data dai concorrenti e la reale età dello sconosciuto farà assottigliare il premio in palio.

Dopo queste prime sei manche si arriva alla sfida finale, in cui i concorrenti devono indovinare l'età esatta del settimo sconosciuto facendo affidamento solo su quattro indizi per altrettanti tentativi, con il montepremi che dimezza a ogni errore.