“HairStyle, The Talent Show”, dieci parrucchieri si sfidano

Il programma sarà su Real Time, in streaming su Discovery+ e farà parte anche del catalogo di contenuti esclusivi di Rakuten Tv Redazione Sorrisi







È in arrivo "HairStyle, The Talent Show", il nuovo talent show prodotto da Shine Iberia (A Banijay Company). Il programma sarà su Real Time dal 16 novembre in prima serata, in streaming su Discovery+ e farà parte anche del catalogo di contenuti esclusivi di Rakuten Tv. Il nuovo format, che cerca il prossimo grande nome dell’hairstyling nel nostro paese, sarà condotto dal Maestro Rossano Ferretti e dal Global Hairstylist Rudy Mostarda. Dieci parrucchieri professionisti provenienti da tutta Italia dovranno dimostrare il loro talento, abilità e creatività e Rossano Ferretti valuterà il lavoro dei concorrenti.

Adattarsi alle richieste dei clienti, studiare le loro caratteristiche fisiche e dar loro consigli sui colori e tagli di capelli che li valorizzano di più, realizzare acconciature per occasioni speciali e ripristinare la salute dei capelli danneggiati sono alcune delle sfide che i concorrenti affronteranno nel corso dello show. Inoltre, dovranno dimostrare la loro abilità con i colori e completare le acconciature con un make-up da sogno. Il vincitore riceverà un premio del valore di 150.000 euro, che gli permetterà di aprire un salone super esclusivo con il supporto di un team di esperti guidato da Rossano Ferretti. Inoltre, avrà il sostegno dei marchi partner del programma e riceverà un assegno aggiuntivo di 10.000 euro da investire nel suo salone. Entrerà anche a far parte del team internazionale di formatori del prestigioso master per parrucchieri "MDB Education".



Per realizzare il sogno di "HairStyle", uno studio televisivo è stato trasformato in un grande hair salon di 1.000 mq con tutto il necessario per realizzare lavori spettacolari: postazioni di lavoro con tutti gli strumenti utili per dare vita a lavori straordinari, lavatesta indipendenti per offrire un trattamento personalizzato ai clienti e ampie scaffalature che ospitano i migliori prodotti per la colorazione e la cura dei capelli, nonché extension di capelli naturali in un’incredibile varietà di colori.